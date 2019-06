TASR

Veterinári skontrolujú české hydinové mäso dovážané na slovenský trh

Na Slovensko bolo toto mäso dodané v objeme vyše 3400 kilogramov. Koniec exspirácie tohto konkrétneho chladeného hydinového mäsa bol 4. júna.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 19. júna (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR bude intenzívne kontrolovať české hydinové mäso dovážané na slovenský trh. Povedal to v stredu pre TASR ústredný riaditeľ správy Jozef Bíreš v súvislosti s chladeným mäsom, ktoré bolo dodané do skladu reťazca Kaufland a v ktorom českí odborníci odhalili salmonelu.

Podľa Bíreša vzali českí kolegovia vzorky z porciovaného mäsa 29. mája, výsledok mali 6. júna a do výstražného systému zadali správu 10. júna. „ŠVPS to išla skontrolovať, ale vzhľadom na to, že spotreba mäsa bola do 4. júna, výrobok bol rozpredaný. Všetky informácie prišli neskoro, takže nebola možnosť niečo zakázať, likvidovať a podobne," priblížil situáciu šéf veterinárnej a potravinovej správy.

Ďalej uviedol, že komunikovali s českými kolegami o tom, že oznámenie dali neskoro pre slovenského a českého spotrebiteľa. „Európska komisia zmenila v systéme výstražné oznámenie na informatívne, pretože výrobok neexistoval na trhu," uzavrel Bíreš.