TASR

Dnes o 07:56 Luis Enrique už nepovedie španielsku reprezentáciu

Štyridsaťdeväťročný Enrique sa ujal funkcie po vlaňajšom svetovom šampionáte a odkoučoval sedem duelov.

Luis Enrique, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Madrid 19. júna (TASR) - Luis Enrique v stredu oficiálne odstúpil z postu trénera španielskej futbalovej reprezentácie. Na jej lavičke absentoval z rodinných dôvodov už v predchádzajúcich troch stretnutiach bojov o EURO 2020. Nahradil ho doterajší asistent Roberto Moreno, ktorý doviedol Španielov ku kvalifikačným víťazstvám nad Maltou, Faerskými ostrovmi a Švédskom.

Štyridsaťdeväťročný Enrique sa ujal funkcie po vlaňajšom svetovom šampionáte a odkoučoval sedem duelov. Od marca však z osobných dôvodov pracoval len zo svojho domova v Barcelone, kde dostával videozáznamy a na diaľku komunikoval s realizačným tímom. „Luis Enrique nás informoval, že nebude pokračovať ako tréner. Rešpektujeme jeho situáciu, dvere do národného tímu bude mať vždy otvorené. Moreno prevezme pozíciu s rovnakým kontraktom, jeho úlohou bude zabezpečiť dobré vystúpenie na EURO 2020," povedal prezident Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luis Rubiales podľa agentúry AP.

Moreno spolupracoval s Enriquem deväť rokov vrátane pôsobenia v FC Barcelona, no vo veku 40 rokov nemá skúsenosti s úlohou hlavného trénera na úrovni prvého mužstva: „Absorboval som všetky poznatky, aké som mohol. Luis mi ukázal, ako zvládnuť kabínu či médiá. Som presvedčený, že odvediem dobrú robotu. Od mojich štrnástich rokov som si myslel, že sa stanem koučom na najvyššej úrovni, ale nepredstavoval som si, že to bude takýmto spôsobom. Sú to špecifické okolnosti, najdôležitejšie však je, že máme podporu Luisa."