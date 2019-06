TASR

Dnes o 16:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní Agrokomora je za silný rozpočet poľnohospodárskej politiky EÚ

Podľa agropotravinárskych samospráv krajín V4 treba urobiť maximum pre to, aby sa všetky krajiny zasadili za silný rozpočet pre Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ.

Na snímke predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava/Modra 19. júna (TASR) - Agropotravinárske samosprávy krajín Vyšehradskej štvorky (V4) budú od nového zloženia Európskeho parlamentu (EP) žiadať najmä zachovanie silného rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) po roku 2020. Zhodli sa na tom počas 72. rokovania agropotravinárskych samospráv krajín V4, ktoré sa uskutočnilo 18. a 19. júna v Modre. TASR o tom informovala Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Uviedla, že podľa agropotravinárskych samospráv krajín V4 treba urobiť maximum pre to, aby sa všetky krajiny zasadili za silný rozpočet pre Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ. Mimoriadne podstatné bude aj to, aby vyšehradský región mal vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EP čo najviac svojich europoslancov.

„Je to pre nás zásadná otázka. A aj to, či sa nové zloženie výboru stotožní so stanoviskom k Spoločnej poľnohospodárskej politike predchádzajúceho výboru," povedal predseda SPPK Emil Macho.

„Mali by sme mať ako V4 okamžité informácie o tom, čo sa v európskom výbore pripravuje, a potom komunikovať s poslancami aj z iných európskych krajín," apeloval prezident Agrárnej komory Českej republiky Zdeněk Jandejsek.

Holéciová doplnila, že približne dve tretiny europoslancov budú nováčikovia, len tretina bude pokračovať z predchádzajúceho volebného obdobia, a teda bude veľmi dobre ovládať systém rokovania o CAP. V poľnohospodárskom výbore COMAGRI ostalo 40 % pôvodných poslancov, vo výbore COMENVI 30 % poslancov.

Na okovaní agropotravinárskych samospráv krajín V4 v Modre sa podľa Holéciovej zúčastnil aj Pekka Pesonen, generálny sekretár prestížnej organizácie COPA COGECA, ktorá na európskej úrovni obhajuje záujmy poľnohospodárov a SPPK je jej členom. „Bude mimoriadne dôležité, aby Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Česko v žiadnom prípade nepodcenili situáciu a čo najskôr začali rokovania so zvolenými europoslancami a ich politickými stranami," uviedol Pesonen v Modre.

Podľa Macha sú v rámci vyšehradského regiónu vydiskutované všetky dôležité otázky a v mnohých zásadných oblastiach je 100-percentná zhoda. Treba sa preto podľa neho teraz skutočne zamerať na nové zloženie Európskeho parlamentu, Európsku komisiu a Radu ministrov, keďže tieto inštitúcie majú zodpovednosť za to, za akých podmienok budú poľnohospodári a potravinári po roku 2020 pôsobiť na vidieku a vyrábať potraviny.