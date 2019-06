Klaudia Fiolová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Milióny ľudí ďakujú tejto dievčine za to, ako šúpe cesnak. Ľudia nechápu, že to doteraz neskúsili

Toto video sa stalo hitom internetu.

Návod na jednoduché očistenie cesnaku — Foto: Twitter@VPestilenZ

TORONTO 22.júna - Každý, kto sa už ocitol v kuchyni s cieľom niečo uvariť, vie, že očistiť cesnak nie je až také jednoduché. Človek sa s tým vie poriadne natrápiť, nehovoriac o tom, že potom všade cíti jeho vôňu. Na druhej strane ale treba uznať, že bez cesnaku jedlá chutia úplne inak. Predstavte si tak guacamole, šalát alebo mäso. Bolo by to bez chuti.

S geniálnym nápadom prišla Valentina Pestinele, ktorá vo videu ukazuje, ako môžete cesnak očistiť úplne jednoduchým spôsobom. Po pozretí videa si mnoho ľudí povedalo, že to nie je možné, že na to neprišli predtým oni sami, lebo je to úplne prosté.

Šikovná kuchárka video okomentovala slovami, že „pre niekoho, kto denne pripraví veľa kórejského jedla, je tento spôsob čistenia naozaj prevratný". Niektorí už možno túto metódu ovládate alebo to doteraz bola len tajná zbraň starých mám, prípadne kuchárov. V každom prípade, video Valentiny valcuje internet a stal sa z neho obrovský virál. Objavujú sa pod ním aj ďakovné komentáre a dievčine z Toronta píšu aj samotní šéfkuchári, aby jej poďakovali za tento trik.