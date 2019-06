Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hravý psík vyrušil kňaza práve počas kázne. Rozkošný moment si pozreli už milióny ľudí

Kňaz si hravého psa nechal na omši a venoval mu aj svoju pozornosť.

Hravý psík si našiel cestu ku kňazovi — Foto: Facebook/Paróquia Nossa Senhora das Dores

BRAZÍLIA 19. júna - To, že pes je najlepším priateľom človeka, vie každý. Sú to zvieratá, ktoré nám vedia dať nekonečnú lásku a sú verné svojmu pánovi. A to, že sú aj hravé a neodbytné, zažil aj jeden kňaz počas svojej kázne v brazílskom kostole. Túlavý psík si našiel cestu do chrámu a počas omše sa nebál vyrušiť nielen ľudí, ale aj kňaza.

Nasmerované to mal priamo k nemu a jeho úmysel bol jasný. Chcela sa s ním zahrať a nevzdával to, dokiaľ mu to kňaz neopätoval. Jeho reakcia bola veľmi prirodzená a rozkošná. Nedal sa psíkom vyrušiť a popritom, ako mal svoju reč, sa stihol so štvornohým miláčikom aj zahrať.

Ľudia v jeho okolí túto reakciu ocenili a celé dianie aj zvečnili a zavesili na sociálne siete. Jeden z prítomných do komentára napísal následovné slová: „Nádherné gesto, pán kňaz. Každým dňom si viac a viac uvedomujem, že psy sú na tomto svete na to, aby nám ukázali, čo je čistá láska. Ľudstvo by túto myšlienku malo šíriť."