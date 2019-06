TASR

Thomas neutrpel po páde na Okolo Švajčiarska vážne zranenia

Z nepríjemného pádu vyviazol iba s niekoľkými odreninami v oblasti ramien a tržnou ranou nad pravým okom.

Britský cyklista Geraint Thomas, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Arlesheim 19. júna (TASR) - Waleský cyklista Geraint Thomas neutrpel v 4. etape pretekov Okolo Švajčiarska vážne zranenia. Z nepríjemného pádu vyviazol iba s niekoľkými odreninami v oblasti ramien a tržnou ranou nad pravým okom. Informoval o tom portál cyclingnews.com.

Jazdec tímu Ineos musel po páde odstúpiť z pretekov a transportovali ho do najbližšej nemocnice na vyšetrenia. „Bol to ťažký pád, pri ktorom si udrel hlavu. Hoci prvý test priamo na trati vylúčil otras mozgu, vzhľadom sa silu nárazu by bolo veľkým rizikom pokračovať v pretekoch. Röntgenologické vyšetrenia v nemocnici našťastie neodhalili žiadne vážne zranenia. Geraint je v hoteli a má veľmi dobrú náladu," uviedol tímový lekár Derick Macleod.

V najbližších dňoch budú Thomasov zdravotný stav monitorovať. „Ako Gerainta poznám, určite spraví všetko pre to, aby mohol byť čím skôr opäť na bicykli. Sme optimisti a veríme, že sa úplne zotaví zo zranení a nebudú u neho žiadne symptómy," dodal Macleod.