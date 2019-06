TASR

Francúzski futbalisti otočili skóre proti Angličanom na ME do 21 rokov

V samom závere dali Angličanom gól a zvíťazili v Cesene 2:1.

Ilustračný snímok. — Foto: TASR/AP

Serravalle/Cesena 19. júna (TASR) – V prvom zápase základnej C-skupiny na ME futbalistov do 21 rokov zdolali rumunskí reprezentanti v Serravalle súperov z Chorvátska 4:1. Po štvrťhodine hry viedla rumunská dvadsaťjednotka už 2:0, do prestávky ešte stihol skorigovať Nikola Vlašič. V druhom dejstve pridali ďalšie dva presné zásahy Tudor Baluta a Adrian Petre.

V druhom stretnutí skupiny mladí Francúzi v samom závere otočili skóre proti Angličanom a zvíťazili v Cesene 2:1. Anglicko dohrávalo duel s 10 hráčmi po tom, čo v 62. minúte videl červenú kartu Hamza Choudhury.

ME do 21 rokov - C-skupina:

Rumunsko – Chorvátsko 4:1 (2:1)

Góly: 11. Puscas, 14. Hagi, 66. Baluta, 90.+4 Petre – 18. Vlašič

Cesena

Anglicko - Francúzsko 1:2 (0:0)

Góly: 54. Foden - 89. Ikone, 90.+5 Wan-Bissaka (vl.), ČK: 62. Choudhury (Angl.)