TASR

Dnes o 08:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenskí hokejbalisti prehrali s ČR, v semifinále ich čaká Taliansko

V tabuľke A-skupiny skončili Slováci na 2. mieste s ôsmimi bodmi a v semifinále nastúpia vo štvrtok o 17.00 h proti Taliansku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Henrich Mišovič

Košice 18. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti prehrali v utorok vo svojom poslednom zápase v A-skupine na MS v Košiciach s Českom 1:2. Česi viedli po prvej tretine po góloch Pavla Kubeša a Petra Filipa 2:0, v 37. minúte stanovil konečný výsledok Jaroslav Martinusík.

V tabuľke A-skupiny skončili Slováci na 2. mieste s ôsmimi bodmi a vo štvrťfinále nastúpia vo štvrtok o 17.00 h proti Taliansku.

MS - muži: Slovensko - Česko 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) Góly: 37. Martinusík (Rampáček, Salajka) - 5. Kubeš (Král, Bílý), 8. Filip (Bílý) SR: Polc - Minárik, Salajka, Bujdák, Blahut, Vidlár, Gajdoš, Doskočil, Horváth - Rampáček, Svitana, Martinusík - Božik, Piják, Lipták - Teplický, Oravec, Rufati - Poliaček, Cíbik, Olejník - Tomka, Vozár

hlasy po zápase:

Marián Gregorík, tréner SR: "Škoda, že sme nezachytili úvod stretnutia. Česi na nás vybehli a dali rýchlo dva góly. Potom sme sa však dostali do zápasu a vytvorili sme si veľa šancí. Bohužiaľ, dokázali sme sa presadiť iba raz."

Jozef Minárik, útočník SR: "Prehrali sme bitku, nie vojnu. Je to škoda, lebo sme odohrali dobrý zápas, ale nezachytili sme úvod. Mali sme aj veľa vylúčení, toto si nemôžeme v ďalšom priebehu šampionátu dovoliť."

Jaroslav Martinusík, strelec jediného gólu SR: "Ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu by som vymenil za víťazstvo, pretože to je dôležité. Škoda, ale neustáli sme úvod zápasu a to rozhodlo."

ďalší zápas:

Kanada - Grécko 4:3

Tabuľka: 1. ČR 4 4 0 0 0 24:3 12 2. SLOVENSKO 4 2 1 0 1 14:6 8 3. Fínsko 4 2 0 0 2 20:11 6 4. USA 4 1 0 1 2 16:11 4 5. V. Británia 4 0 0 0 4 2:45 0