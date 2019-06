TASR

Dnes o 08:13 čítanie na minútu 0 zdieľaní Maliarka Juliana Mrvová bude vystavovať svoje obrazy v Dolnom Kubíne

Okrem najnovších diel s tematikou putovania, vytvorených priamo na výstavu v Dolnom Kubíne, budú mať diváci možnosť vidieť aj veľkoformátové dielo, ktoré vzniklo vo Vysokých Tatrách.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Martin Baumann

Dolný Kubín 18. júna (TASR) - Výber obrazov z posledného obdobia predstaví maliarka Juliana Mrvová na výstave v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Nazvala ju Peregrinatio Perpetua - Večné putovanie. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 20. júna o 16.30 h.

Okrem najnovších diel s tematikou putovania, vytvorených priamo na výstavu v Dolnom Kubíne, budú mať diváci možnosť vidieť aj veľkoformátové dielo, ktoré vzniklo na zimnej rezidencii vo Vysokých Tatrách. „Viaceré Mrvovej diela sú inšpirované slovenskými, ale aj zahraničnými horami a putovaním po krajinách a prírode ako spôsobom spoznávania nielen sveta okolo nás, ale aj nás samých. Názov výstavy je inšpirovaný knihou Frédérica Grossa Filozofia chôdze, ktorý tu evokuje ranokresťanský stav večného putovania. Ten má pripomenúť prechodnosť nášho pobytu na zemi,“ priblížila riaditeľka galérie a kurátorka výstavy Eva Ľuptáková.

Práve približovanie sa slobode, vhĺbenie sa do seba a hľadanie vnútorných hraníc je to, kam sa podľa Ľuptákovej autorkina tvorba v poslednom čase posúva. Obrazný „návrat“ domov do slovenského lesa, inšpirovaný detstvom stráveným v Tatrách, je konfrontovaný s najnovšími cestami v detstve vysnených lesov Bornea a Austrálie, odkiaľ pochádzajú niektoré z posledných obrazov.

„Vystavené obrazy v mnohovrstevnatej formálnej aj tematickej štruktúre odkazujú na literárne a vedecké inšpirácie. Často však hovoria aj o ekologickej situácii či o príbehoch ľudí, rastlín a zvierat, ktoré autorka pri svojom putovaní stretáva,“ uviedla riaditeľka galérie s tým, že obrazy vznikajú z množstva skíc a kresieb navrstvených do osobných príbehových štruktúr.

Výstava potrvá do 1. septembra.