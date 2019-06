TASR

DAB chce oživiť pôvodný slovenský muzikál Tisícročná včela

Na opätovné uvedenie inscenácie sa teší aj herečka DAB Eva Pavlíková, ktorá v nej hrá rolu Tisícročnej včely.

Na snímke budova Divadla Andreja Bagara. — Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Nitra 18. júna (TASR) – Čítacou skúškou sa v utorok začala v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre príprava oživeného uvedenia pôvodného slovenského muzikálu Tisícročná včela. Nitrianske divadlo uviedlo premiéru inscenácie v novembri 2013 a po nasadení nového výpravného muzikálu Povolanie pápež v roku 2016 ju dočasne stiahlo z javiska.

Muzikál však zostal v repertoári DAB a v septembri sa opäť vráti na jeho javisko. „Ja som veľmi rád, pretože som nielen režisérom hry ale aj autorom libreta, takže je to akoby moje dieťa hneď z dvoch aspektov. Samozrejme, že od jej prvého uvedenia sa toho veľa zmenilo, mnohí herci z divadla odišli, takže budú aj zmeny v obsadení. Pre mňa je to príjemný pocit, pretože som mal Tisícročnú včelu veľmi rád a verím, že na ňu budú diváci opäť radi chodiť,“ uviedol režisér Martin Kákoš.

Počas skúšok sa s tvorcami muzikálu sústredia na jeho oživenie, nepôjde teda o nové spracovanie. „Nemáme v pláne veľmi zasahovať do štruktúry diela, tá inscenácia sa rodila v pomerne dlhom trojmesačnom študijnom procese, počas ktorého sme vychytali tie veci, ktoré nám prekážali. Teraz na to nemáme tak veľa času, naplno začneme skúšať po prázdninách a už na 14. septembra je naplánovaná oživená premiéra,“ vysvetlil Kákoš.

Ako zdôraznil, muzikál je postavený na veľmi dobrom základe románu Petra Jaroša a príťažlivej hudbe Vaša Patejdla. „Myslím si, že už v prvom naštudovaní v roku 2013 sa nám podarilo vylúpnuť z toho románu to, čo je divadelné, zaujímavé a pútavé, takže by som veľmi rád pozval divákov do DAB na oživený muzikál Tisícročná včela,“ povedal Kákoš.

Na opätovné uvedenie inscenácie sa teší aj herečka DAB Eva Pavlíková, ktorá v nej hrá rolu Tisícročnej včely. Podľa jej slov sa už jej uvedenie pred šiestimi rokmi stretlo s mimoriadnym diváckym záujmom. „Ľuďom sa veľmi páčilo. Je to o nás, o našej krajine, o našej povahe. Keď som videla tých dojatých ľudí na predstaveniach a ten aplauz, tak som si pomyslela, že je to dobré, že sme divákom niečo dali, emóciu, myšlienku, zážitok... Verím, že Tisícročná včela ešte bude mať veľa repríz, takže nám držím palce a urobíme všetko pre to, aby sa to divákom páčilo tak ako predtým. Je to predstavenie, ktoré som mala vždy veľmi rada a teší ma, že Tisícročná včela bude ďalej žiť a ja jej držím palce, aby sa jej dobre lietalo,“ dodala Pavlíková.