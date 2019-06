TASR

Dnes o 16:26 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rusnák chce ako prezident SZĽH stabilizovať kluby a podporovať mládež

Rusnáka na post prezidenta nominovali kluby HK Gladiators Trnava a HC 05 Banská Bystrica.

Dárius Rusnák. — Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 18. júna (TASR) - Bývalý slovenský hokejový útočník Dárius Rusnák sa pri svojej kandidatúre na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) zameriava na rozvoj a dlhodobú stabilizáciu klubov, zlepšenie infraštruktúry a výchovu mládeže. Na tieto aspekty sa najmä sústredí v prípade, že uspeje v súboji s protikandidátmi Miroslavom Šatanom a Jaromírom Šmátralom.

Rusnák to uviedol vo svojom stanovisku, ktoré zaslal TASR v utorok popoludní po tom, čo šéf spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner vyzval jeho i Šmátralu, aby sa vzdali svojich kandidatúr v prospech kapitána majstrov sveta z Göteborgu 2002 a spojili sa s ním v záujme napredovania hokejového hnutia.

„Možno je to trochu odvážne, ale preto, že všetkých troch kandidátov poznám, rád by som ich vyzval, alebo v tom najlepšom slova zmysle poprosil, aby zvážili, že by miesto súperenia podali Mirovi, ktorý je podľa mňa najlepší kandidát na post prezidenta, pomocnú ruku. A všetci takto spoločne posunuli hokej o ďalších niekoľko krokov vpred," uviedol Lintner.

TASR prináša stanovisko Dáriusa Rusnáka v plnom znení a bez redakčných úprav.