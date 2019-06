Klaudia Fiolová

Skvelý nápad mamičky: Vyrába doplnok na bezpečnostné pásy, ktoré môžu zachrániť aj vaše dieťa

Vďaka tomuto doplnku vedia rodičia upozorniť záchranárov na zdravotné problémy ich detí.

Doplnky šité na mieru môžu pomôcť v kritickej situácii — Foto: reprofoto/Natalie Bell

SYDNEY 18. júna - Niekedy sa môže jednoduchá, ale nápomocná myšlienka stať veľkým hitom. To je aj prípad austrálskej matky Natalie Bell, ktorá vyrába rôzne doplnky pre deti a rodičov. Začala rozmýšľať nad tým, čo by sa stalo, keby jej dieťa malo nehodu.

Ako by mohla pomôcť záchranárom? V tom momente sa v jej hlave zrodil skvelý nápad. Začala šiť personalizovaný doplnok na záchranný pás do auta. Práve ten by mal upozorniť na zdravotné problémy daného dieťaťa.

Po uverejnení fotiek svojho nového nápadu dostala množstvo správ a zároveň objednávok od iných rodičov, ktorých deti napríklad majú autizmus, podstúpili transplantáciu alebo majú cukrovku. Viditeľný kryt na pás je veľmi nápadný, farebný a záchranári si ho v prípade núdze ihneď všimnú a budú vedieť pohotovo reagovať.

Rodičia si môžu doplnok zvoliť podľa zdravotného stavu dieťatka Foto: personalisedbynat.com /Natalie Bell

„Vždy som sa zamýšľala nad tým, čo by sa stalo, keby sme mali autonehodu a ja by som nebola schopná povedať záchranárom, že moja dcéra nemôže ísť na magnetickú rezonanciu. Má totiž ušný implantát. Už sa tejto situácie nemusím obávať, keďže moje dieťa to bude mať priamo na záchrannom páse, kde to každý záchranár uvidí," napísala Natalie na svoj Facebookovom profile.

Tento doplnok sa dá personalizovať, čo znamená, že každý rodič si ho vie prispôsobiť svojmu dieťaťu. Špeciálny doplnok je výborný nápad, no najmä v prípade autosedačiek a tých najmenších detí niekedy postačí aj obyčajný papierik.

Drobnosť, ktorá vie zachrániť život

Počas mnohých dopravných nehôd dochádza k tomu, že rodičia zostanú v aute v bezvedomí a dieťa je v autosedačke. Bábätká sa rozhovoria väčšinou až po 18. mesiacoch života a niektorým to môže trvať aj dlhšie. Nehovoriac o tom, že aj deti, ktoré už vedia rozprávať, len ťažko komunikujú s cudzími ľuďmi, alebo aspoň na takej úrovni, na akej by to záchranár (či ktokoľvek poskytujúci prvú pomoc) v danom momente potreboval.

Ak trpí vaše dieťa nejakou chorobou, alergiou, alebo berie pravidelne nejaké lieky, človek na mieste nehody sa to nemá odkiaľ dozvedieť. Pre záchranárov by bolo viac ako len užitočné, ak by sa k týmto informáciám vedeli dostať okamžite a najmä včas.

Napíšte na papierik všetky dôležité informácie a nalepte ju na zadnú stranu detskej autosedačky

Na papierik by ste mali uviesť všetky dôležité informácie spojené s vaším dieťaťom. Začnite jeho menom, dátumom narodenia a doplňte jeho zdravotný stav. Nevynechajte informácie o jeho zdravotných problémoch a alergiách na lieky. Je dobré, ak dopíšete aj vaše meno a kontaktnú osobu v núdzovom prípade.