Dominika Pacigová

Dnes o 08:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NEUVERITEĽNÉ: Len 14-ročný chlapec premohol leoparda, ktorý napadol jeho bratranca

Statočný tínedžer zachránil o sedem rokov mladšieho bratranca.

MURBAD 19. júna - V piatok poobede Naresh Kaluram Bhala (14) a Harshad Vitthal Bhala (7) boli spolu s ich starou mamou na farme, ktorá sa nachádza v blízkosti rozsiahlych lesov v Murbade.

Hrdinský čin

Podľa informácií portálu The Times of India, zatiaľ čo ich stará mama bola zaneprázdnená činnosťou na farme, chlapci sa vybrali na černice. Za kríkmi sa ukrýval leopard, ktorý ich napadol. Najprv skočil na staršieho Naresha, ktorý sa uhol, a tak leopard napadol Harshada. Naresh nezaváhal ani sekundu a leoparda začal atakovať, aby zachránil jeho mladšieho bratranca. Stará mama ihneď pribehla za chlapcami s kosákom, leopard utiekol a vzala ich do nemocnice.

Zaujímavosťou je, že o deň neskôr našli leoparda mŕtveho približne 300 metrov od miesta činu. Šelma mala okolo 10 - 12 rokov, podľa slov patológov zahynula v dôsledku vysokého veku.

V sobotu blahoželali pracovníci z lokálnej policajnej stanice chlapcom. „Naresh bol nesmierne odvážny, a tým zachránil jeho bratranca,“ povedal Suhas Kharmate z policajnej stanice v Tokawade.