TASR

Dnes o 13:32 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Bugár otvoril poslednú riadnu schôdzu pred letnými prázdninami

Poslanci koaličného Smeru-SD predložili do parlamentu návrh na zvýšenie rodičovského príspevku od budúceho roka. Na vyššiu dávku by mali mať nárok tí rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali.

Na archívnej snímke podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd). — Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 18. júna (TASR) - Podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd) v utorok otvoril poslednú riadnu schôdzu Národnej rady SR pred letnými prázdninami. Na programe 46. schôdze je okrem iného aj opätovná voľba kandidátov na ústavných sudcov, zvýšenie vianočného či rodičovského príspevku, ako aj povinné predprimárne vzdelávanie od piatich rokov.

Kandidátov na sudcov Ústavného súdu majú poslanci voliť vo štvrtok 20. júna. Vyberali ich už v troch voľbách. Stále však nezvolili dostatočný počet. Otvorenou zostáva diskusia o novele školského zákona, ktorú do parlamentu predložili predseda školského výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD), Eva Smolíková (SNS) a Péter Vörös (Most-Híd). Novela má zaviesť povinné predprimárne vzdelávanie od piatich rokov.

Poslanci by tiež mali definitívne schvaľovať novelu zákona o e-Governmente. Rokovať sa má aj o sociálnych opatreniach z dielne koalície. Poslanci majú definitívne rozhodnúť o tom, či časti penzistov s najnižším dôchodkom stúpne vianočný príspevok na dvojnásobok a aj o tom, či rodičia detí nastupujúcich do prvého ročníka základných škôl budú dostávať 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb. Medzi balíčkom opatrení sú aj návrhy SNS na zníženie dane z príjmu právnických osôb, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov i zavedenie nižšej dane z pridanej hodnoty pre vybrané druhy potravín.

Plénum má na schôdzi rozhodnúť aj o tom, či schváli zastavenie starých exekúcií a novelu protischránkového zákona. V druhom čítaní je tiež novela trestného zákona, ktorá predpokladá podmienečné prepustenie doživotne odsúdených väzňov.

Poslanci koaličného Smeru-SD predložili do parlamentu návrh na zvýšenie rodičovského príspevku od budúceho roka. Na vyššiu dávku by mali mať nárok tí rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali. Im by mal rodičovský príspevok vzrásť na 370 eur, ostatným rodičom, ktorí pracovali len krátkodobo alebo dočasne a nepoberali materské, by mal stúpnuť na 270 eur.

Zákonodarcovia majú rozhodnúť aj o zvýšení príplatkov k dôchodku politických väzňov a ich blízkych. Poslanci z koaličnej SNS navrhujú, aby bol tento príplatok v sume päť eur. Rozhodovať sa bude aj o tom, či bude vydanie nových dokladov po zmene priezviska po uzavretí manželstva oslobodené od správnych poplatkov.

Do parlamentu tiež putujú návrhy envirorezortu, napríklad vládny návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. V prípade jeho schválenia by sa od roku 2022 mali na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky. Poslanci tiež budú rokovať o novele zákona o obchodovaní s emisnými kvótami či novele zákona o ochrane prírody a krajiny, vďaka ktorej budú môcť štátni ochranári zabrániť výrubu v národných parkoch. Novela tiež navrhuje zrušiť viaceré výnimky, zakázať holorubný spôsob hospodárenia už od druhého stupňa ochrany, alebo regulovať náhodnú ťažbu.

Poslanci z opozičnej SaS navrhujú, aby občania žijúci v zahraničí mohli voliť na zastupiteľských a konzulárnych úradoch SR v zahraničí. Chcú to ľuďom umožniť novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú predložili na júnovú schôdzu. S návrhom prišli podľa vlastných slov po konzultácii s ministerstvom zahraničných vecí, „ktoré takúto pomoc našim občanom víta".

Snemovňa má na predprázdninovej schôdzi prerokovať aj niekoľko správ za rok 2018. Venovať sa má správe o činnosti Ústavu pamäti národa, správe Slovenského pozemkového fondu, správe o plnení úloh Vojenského spravodajstva, o činnosti Slovenskej informačnej služby, ako aj Správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2018.