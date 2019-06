TASR

Školský parlamentný výbor prijal uznesenie k 100. výročiu založenia UK

Na snímke budova Univerzity Komenského v Bratislave. — Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 18. júna (TASR) – Pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského (UK) v Bratislave prijal Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesenie. Členovia školského výboru ho v utorok počas rokovania jednomyseľne odobrili.

„Prevláda vo mne pocit vďačnosti, hrdosti a je to zaväzujúce do budúcna. Ja si to nesmierne vážim, aj to jednomyseľné rozhodnutie výboru," povedal pre TASR rektor UK v Bratislave Marek Števček. Ako doplnil, podľa neho si univerzita zaslúži miesto na výslní. Podotkol, že z 35 slovenských vysokých škôl je podiel vedeckej produkcie UK zhruba jedna tretina.

Predseda školského parlamentného výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD) uviedol, že UK patrí medzi najväčšie, najlepšie a najstaršie univerzity, ktoré vyučujú v slovenskom jazyku. „Je na prospech celej spoločnosti, že UK pôsobí," povedal Petrák. Poukázal aj na to, že univerzita ročne vychováva desiatky tisíc študentov, ktorí nachádzajú uplatnenie v praxi aj na najvyšších postoch pri riadení štátu a spoločnosti.

Slávnostné zasadnutie akademickej obce bude 27. júna, kedy vyvrcholí program osláv storočnice. Rektor udelí aj najvyššie ocenenie, Veľkú zlatú medailu UK, predsedovi českého ústavného súdu Pavlovi Rychetskému. Na akademické zhromaždenie sú pozvaní domáci i zahraniční hostia, rektori i šéfovia inštitúcií, s ktorými univerzita spolupracuje. Okrem udelenia Veľkej zlatej medaily UK tu udelia aj pamätné medaily.

Počas celého akademického roka 2018/2019 sa na univerzite konajú viaceré podujatia, ktoré približujú 100. výročie jej založenia. Ide o viacero vedeckých konferencií, kultúrnych a spoločenských akcií. Pri príležitosti storočnice bude vydaná aj pamätná strieborná minca a poštová známka. Univerzitný galavečer vyvrcholí v Slovenskej filharmónii, kde zaznie aj skladba skomponovaná špeciálne pre sté výročie univerzity.

UK v Bratislave bola založená 27. júna 1919.