TASR

Dnes o 12:07 Pro-Hokej podpísal zmluvy s Tipsportom a RTVS na ďalšie tri sezóny

Na spoločnej tlačovej besede všetkých troch strán to oznámil riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner.

Na snímke zľava vedúci Sekcie športu RTVS Matej Hanko, riaditeľ spoločnosti Pro-hokej Richard Lintner a generálny riaditeľ spoločnosti Tipsport SK Martin Tabák si pripíjajú počas tlačovej konferencie hokejovej Tipsport ligy v Bratislave 18. júna 2019. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 18. júna (TASR) - Strategickými partnermi najvyššej slovenskej hokejovej súťaže budú aj v nasledujúcich troch sezónach spoločnosť Tipsport SK a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Na spoločnej tlačovej besede všetkých troch strán to oznámil riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner.

„Za štyri roky sme prešli neskutočnú cestu, výsledkom sú dnes dve lukratívne zmluvy. V roku 2015, keď sme ako liga stáli na pokraji priepasti, sme začali budovať dôveru najskôr vnútri medzi klubmi a v hokejovom hnutí a potom samozrejme smerom k našim partnerom a našim fanúšikom. Dnešný deň je takou deklaráciou toho, že cesta, ktorá sa nám podarila spoločne absolvovať, bola úspešná. Ten najpodstatnejší odkaz je, že dnešným dňom bude tá cesta aj pokračovať, aby sme mohli Tipsport ligu posúvať stále vpred. Obe zmluvy nám vyčleňujú spoluprácu na minimálne tri sezóny," uviedol v utorok Lintner.

Nové zmluvy prinesú do súťaže viac financií. Lintner nechcel špecifikovať, aký bude presný rozpočet, no podľa jeho slov sa finančné plnenie od generálneho partnera Tipsport SK v porovnaní s rokom 2015 viac ako zdvojnásobí. „Zmluva na ďalšie tri roky sa dá pomenovať ako rekordná. Charakterizuje nielen našu spoluprácu, ale aj dôveru," pokračoval Lintner. "Ďalšiu spoluprácu sme vyhodnotili aj na úkor pomerne veľkej čiastky. Berieme to však ako investíciu do slovenského hokeja i ligy samotnej," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Tipsport SK Martin Tabák.

Obnovená spolupráca potešila aj šéfa Sekcie športu RTVS Mateja Hajka. „Osobne si neviem predstaviť RTVS bez najvyššej hokejovej súťaže. Tešíme sa, že je čoraz viacej vyrovnaných a dramatických zápasov," povedal.