TASR

Dnes o 11:38 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vo futbalovom Trenčíne vyriešia otázku trénera do konca týždňa

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 18. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín začali v utorok s prípravou na novú sezónu 2019/2020 ešte bez vyriešenej otázky hlavného trénera. Mužstvo sa na prvom tréningu v zložení 21 hráčov do poľa a 3 brankári pripravovalo ešte pod dohľadom nemeckého asistenta trénera Matthiasa Kohlera, ktorému pomáhali tréneri z akadémie. Jasno v otázke hlavného kormidelníka by malo byť v Trenčíne do konca týždňa.

Trenčanov čaká ďalšia náročná sezóna. V tej uplynulej zachránili prvoligovú príslušnosť v baráži proti Popradu. Fortuna ligu budú hrať opäť mimo svojho štadióna, ktorý prechádza rekonštrukciou, azyl im poskytne Žilina. Do novej sezóny už v klube nepočítajú so stredopoliarmi Jakubom Paurom a Philippe van Arnhemom. Na odchode je aj chorvátsky útočník Antonio Mance, ktorý v minulej sezóne hosťoval v FC Nantes a v klube na neho registrujú dve konkrétne ponuky. V pondelok AS dokončil prestup nigérijského obrancu Reubena Yema do belgického KAA Gent. V pozícii trénera brankárov nebude pokračovať Tomáš Belic.

Na prvom tréningu boli staronovými tvárami brankár Adrián Chovan, ktorému skončilo hosťovanie v Zlatých Moravciach, resp. stopér Tomáš Šalata, ktorý ukončil hosťovanie v Interi Bratislava. Do mužstva majú prísť skúsení hráči s trenčianskou minulosťou, ktorí majú dodať najmä skúsenosti. „Vyhodnotili sme si poriadne uplynulú sezónu a veci, ktoré nás v nej tlačili. Radi by sme priniesli skúsenú hráčsku os do mužstva, ktorá by takpovediac dohliadla na poriadok na ihrisku. Aj preto pracujeme na príchode niektorých skúsenejších futbalistov s minulosťou v našom klube," povedal generálny manažér AS Róbert Rybníček.

Trenčín absolvuje počas prípravného obdobia na nový ročník Fortuna ligy šesť alebo sedem prípravných zápasov, všetky mimo domáceho regiónu. Prvý prípravný zápas odohrá v stredu 26. júna v maďarskom mestečku Lipót proti ETO FC Györ. V utorok 2. júla v rámci krátkeho sústredenia v Česku bude jeho súperom druholigový český tím FK Pardubice. Hneď na druhý deň sa stretne s ďalším českým druholigistom z Hradca Králové. Na sobotu 6. júla je naplánovaný dvojzápas proti 1. FC Slovácko, ktorý sa bude hrať v Uherskom Hradišti alebo blízkom okolí. Generálku pred štartom nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže absolvuje AS v piatok 12. júla v poľských Kielcoch, kde narazí na tretí tím gréckej ligy AEK Atény.