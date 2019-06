TASR

NHL: Trouba z Winnipegu do Rangers za Pionka a 20. miesto v drafte

Jacob Trouba (vpravo). — Foto: TASR/AP

New York 18. júna (TASR) - Hokejový obranca Jacob Trouba sa presťahoval z Winnipegu Jets do New Yorku Rangers. "Tryskáče" za neho dostali obrancu Neala Pionka a právo voľby v budúcoročnom 1. kole draftu z 20. miesta. Informovali o tom oba klubové weby tímov NHL.

Dvadsaťtriročný Pionk v uplynulej sezóne absolvoval 73 zápasov, nazbieral 26 bodov (6+20). Trouba odohral všetkých 82 duelov základnej časti, strelil osem gólov a pridal 42 asistencií.