TASR

Dnes o 11:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fantastický úspech animáku od slovenského režiséra! Šarkan získal výnimočnú cenu na prestížnom festivale

Česko–slovensko–poľská snímka je plná čarovných obrazov s bohatou štruktúrou, ktoré rozprávajú príbeh o spomínaní na tých, ktorí už nie sú medzi nami.

Záber z animovaného filmu Šarkan — Foto: Reprofoto Vimeo/Martin Smatana

Bratislava 18. júna (TASR) - Krátky film Šarkan slovenského režiséra Martina Smatanu získal Cenu mladého publika na najväčšom festivale animovaného filmu v Annecy - Festival international du film d'animation d'Annecy. „Šarkan súťažil v konkurencii 3096 filmov z 93 krajín," informovala o tom TASR Martina Pašteková z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK).

Táto česko–slovensko–poľská snímka je plná čarovných obrazov s bohatou štruktúrou, ktoré rozprávajú príbeh o spomínaní na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Leto sa chýli ku koncu a stromy sa prehýbajú pod váhou zrelého ovocia. Dedo daruje vnukovi šarkana. Keď je chlapec vymrštený do vzduchu, dedo ho chytí. Potom popadajú listy a dedo zoslabne. Silný jesenný vietor ho vynesie až na oblačné nebo. Príde zima, príde jar, a teplý vánok ich opäť spojí.

Najväčšie zadosťučinenie

„Keď sme minulý rok o tomto čase natáčali film v náročných podmienkach niekoľko mesiacov, naším jediným snom, ktorý nás držal pri živote a hnal ďalej, bolo to, že by raz Šarkana mohli vybrať na festival do Annecy," komentoval udalosť Martin Smatana.

Filmár ďalej priznal: „Ani v tom najanimovanejšom sne by nám však nenapadlo, že by tam mohol získať aj cenu. Nakoniec sa to podarilo a Šarkan získal Cenu mladého publika, čo pre nás znamená asi najväčšie zadosťučinenie, pretože detské publikum je úprimné, nič nepredstiera a niekedy môže byť aj dosť nekompromisné."

Svetové uvedenie s veľkým úspechom mal na festivale v Berlinale, cenu si odniesol už zo Stuttgartu, na Slovensku získal Cenu divákov na MFFK Febiofest. „Čerstvou informáciou je, že Šarkana vybrali na medzinárodný festival animovaného filmu v Ottawe, kde bude mať svoju severoamerickú premiéru. Bude tu v oficiálnej súťaži mladého publika," dodala Pašteková k snímke, ktorú od 13. júna môžu vidieť diváci po celom Slovensku ako predfilm k rozprávke Veľký zlý lišiak a iné príhody. „Táto, mimochodom, v roku 2017 získala v Annecy ocenenie ako najlepší francúzsky celovečerný animovaný film," uzavrela.