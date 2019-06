Pavol Hirka

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Africký zázrak: V prírodnej rezervácii pytliaci minulý rok nezabili ani jedného slona

V rezervácii v Mozambiku sa po dlhých rokoch podarilo zastaviť katastrofálny pokles populácie slonov.

Ilustračný obrázok — Foto: pixabay.com/ajoheyho

MAPUTO 19. júna - Rok, ktorý experti nazvali výnimočným. V rezervácii Niassa na severe Mozambiku, ktorá pokrýva územie väčšie ako je Švajčiarsko, minulý rok pytliaci nezabili ani jedného slona. Informuje o tom organizácia Wildlife Conservation Society (WCS), ktorá rezerváciu spravuje spoločne s tamojšou vládou a ďalšími partnermi.

Oproti predchádzajúcemu obdobiu ide o obrovský pokrok. Zatiaľ čo pred pár rokmi sa ich v národnom parku nachádzalo viac ako 12-tisíc, agresívne pytliačenie spôsobilo, že v roku 2016 ich bolo už iba 3 600. A hoci sa od roku 2015 pokúšali tamojšie úrady zaviesť rôzne proti-pytliacke stratégie, slonov stále ubúdalo. Minulý rok sa hovorilo o čísle 2 000 slonov, hoci októbrové prieskumy naznačovali o 2 000 slonov viac.

Pozoruhodný úspech

Za zlepšením situácie stojí niekoľko opatrení, ku ktorým patria rýchlejšie zásahy polície, dôraznejšie pešie hliadky a monitorovanie územia zo vzduchu. „Je to pozoruhodný úspech," povedal tamojší šéf WCS James Brampton pre agentúru Associated Press.

Ako tvrdí, pytliaci si posledný „zárez" pripísali 17. mája 2018, pričom odvtedy v Niasse nezabili žiadneho ďalšieho slona. Experti ale upozorňujú, že aj napriek zlepšeniu situácie bude trvať ešte množstvo rokov, kým sa slonia populácia dostane späť do pôvodných čísiel.

Veľký podiel na úspechu má nová policajná jednotka, ktorá je lepšie ozbrojená a má reputáciu „tvrdých chlapov“. Jej členovia môžu podozrivých pytliakov zatknúť, dať dokopy prípad do 72 hodín a posunúť ho miestnemu prokurátorovi. „Už len to, že vás chytia so zbraňou, je považované za úmysel pytliačiť," vysvetľuje Brampton a dodáva, že maximálny trest je až 16 rokov väzenia.