Psychológ: Aj deti, ktoré majú s učením problémy, treba pochváliť

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 18. júna (TASR) – Aj deti, ktoré majú s učením problémy, treba pochváliť, hoci ich výsledky nemusia byť vždy v súlade s rodičovskými predstavami. V súvislosti so záverečným skúšaním v škole, počas ktorého si chcú žiaci opraviť známky, to pre TASR uviedla psychologička Ľubica Kövérová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, kde sa zaoberá duševným zdravím detí a mládeže.

„Každý rodič, ktorý komunikuje so svojím dieťaťom počas celého školského roka o jeho výsledkoch v škole a sleduje jeho známky z jednotlivých predmetov v internetovej žiackej knižke, by mal vedieť, aké známky čakajú jeho dieťa na vysvedčení," uviedla Kövérová s tým, že preto by sa mali rodičia pozerať na schopnosti svojich detí realisticky, nemali by ich preceňovať a očakávať od nich priveľa.

Žiaci by pred záverečným skúšaním v škole mali jesť päťkrát denne, nemali by zabúdať na raňajky, ktoré by mali pozostávať z vlákniny, cereálií, mliečnych výrobkov a desiatu obohatenú o ovocie a zeleninu. „Vďaka nim budú deti v škole v dobrej fyzickej kondícii a psychickej pohode, čo sa prejaví na ich pozornosti počas vyučovania," uviedla psychologička. V horúcich dňoch by podľa nej nemali zabúdať na zvýšený pitný režim, ktorý im najlepšie zabezpečí čistá voda.

„Rodičia by sa mali zaujímať o to, čo ich deti zjedli počas dňa a domácou stravou doplniť to, čoho bol nedostatok. Strava detí by mala byť pestrá, aby pokrývala vysoké nároky vyvíjajúceho sa organizmu, hlavne u starších školákov, kedy sa nachádzajú v období takzvaného rastového skoku, preto môžu mať potrebu jesť viac ako zvyčajne," dodala psychologička. Ovocie a zelenina má vo výžive detí nezastupiteľné miesto vďaka bohatému obsahu vitamínov, pre rast kostí je dôležitý vápnik z mliečnych výrobkov a dostatočné množstvo železa si deti doplnia konzumáciou mäsa.

Kövérová poznamenala, že posledný mesiac pred prázdninami sa dni postupne predlžujú a teploty sa šplhajú vyššie. „Je normálne, že správanie detí sa mení, chcú byť viac vonku, zabávať sa, zo školy sa neponáhľajú domov. Školské povinnosti sa dostávajú do úzadia, plnia si ich neskôr a potom aj neskôr zaspávajú, čo má za následok ich únavu a nepozornosť v škole. Ťažké je to najmä pre tie deti, ktoré si potrebujú opraviť nejaké tie známky," tvrdí odborníčka.

Podľa nej by mali rodičia deťom nastaviť jasné limity a tých sa držať. „To znamená, že posledných pár školských dní, počas ktorých deti čakajú testy, skúšanie, opravovanie známok, vydržia bez toho, aby zostali vonku dlhšie, ako im určia rodičia a večer nebudú hore dlhšie ako predtým," poznamenala s tým, že pravidelný režim je základom, aby deti dokázali zvládnuť nápor posledných dní školského roka.