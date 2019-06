TASR

Dnes o 09:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Senica predstaví zámery s parkom a zeleňou počas festivalu Ekotopfilm

Pre návštevníkov bude v Dome kultúry pripravený program dokumentárnych filmov.

Ilustračná snímka. — Foto: Ekotopfilm - Envirofilm

Senica 18. júna (TASR) - Mesto Senica predstaví svoje zámery v oblasti zelene počas medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý sa uskutoční vo štvrtok (20. 6.). Informovala o tom hovorkyňa mesta Senica Viera Barošková.

Pre návštevníkov bude v Dome kultúry pripravený program dokumentárnych filmov. „Okrem nich sa bude hovoriť o revitalizácii mestského parku, zámeroch mesta v oblasti zelene a životného prostredia či o úrovni triedenia odpadu v meste. Otvoríme tému mestských včiel, diskusiu o vysiatí lúčnych porastov v určitých častiach mesta bez kosenia a veľa ďalších tém. Počas festivalu spoznáme víťazov súťaže v zbere papiera, ktorú vyhlásilo mesto a oceníme víťazov priamo na podujatí," uviedla Barošková.

Na divákov čaká množstvo filmov, ktoré prenesú diváka prostredníctvom filmového plátna do divokej prírody, ale aj priamo do centra nelegálneho obchodu. „Doobeda si na svoje prídu žiaci základných a stredných škôl, pre ktorých je pripravený Junior festival, pozostávajúci z filmového a sprievodného programu. Premietanie pre verejnosť so sprievodnou besedou a diskusiou bude od 16.00 do 21.30 h," doplnila hovorkyňa mesta.

Podujatie je celodenné, časť týkajúca sa zelene v meste a diskusii je vyhradená v čase od 18.00 do 19.00 h. Vstup na filmové premietania aj sprievodný program je zadarmo. Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu.