Pavol Hirka

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenské mesto postaví stovky nájomných bytov s mimoriadne nízkym nájomným

V Malackách by v budúcich rokoch malo vzniknúť niekoľko stoviek nájomných bytov.

Nájomné byty, ilustračné foto — Foto: TASR/Jozef Poliak

MALACKY 18. júna - Mesto Malacky sa rozhodlo riešiť situáciu na trhu s klasickými prenájmami, ktorú jeho primátor Juraj Říha nazval divokou. Ako uviedol pre portál TASR, je presvedčený, že výstavba niekoľko stoviek nájomných bytov nielen zvýši možnosti výberu, ale prispeje aj k „znormalizovaniu" situácie na trhu s prenájmom nehnuteľnosti.

„Nájomné v našich mestských nájomných bytoch by malo byť na úrovni 200 eur, myslím si, že to vytvorí tlak aj na zníženie ceny klasických prenájmov," skonštatoval Říha. Podľa neho domácnosti v Bratislavskom kraji za prenájom často zaplatia 500 až 600 eur, čo znamená, že po odpočítaní životných nákladov zostanú na hranici životného minima.

Takto vyzerajú nájomné byty v Dobšinej, ilustračný obrázok Foto: TASR/Branislav Caban

Takto vyzerajú nájomné byty v Dobšinej, ilustračný obrázok Foto: TASR/Branislav Caban

Prvých približne 30 nových nájomných bytov v Malackách by sa malo začať stavať už v budúcom roku na Jánošikovej ulici. „Tým, že sa chceme uchádzať pri financovaní o dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR a čerpanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, plán je, aby sme žiadosť spolu so stavebným povolením mali pripravenú do jari 2020," uviedol Říha.

Ďalšie, väčšie komplexy, ktoré by postupne priniesli niekoľko stoviek nájomných bytov, by mali vzniknúť v iných dvoch lokalitách mesta. „Máme ich vyhliadnuté, no kým niečo nie je zmluvne dohodnuté, nebudem ich konkretizovať," povedal primátor Malaciek s tým, že ide v každom prípade o lokality, ktoré prinesú impulz do budúceho rozvoja mesta.