Klaudia Fiolová

Opäť ukázal obrovské srdce: Tom Hanks navštívil choré deti v nemocnici a zobral ich na špeciálnu predpremiéru Toy Story 4

Deti sa tak cítili ako na červenom koberci v Hollywoode.

— Foto: MediCinema, TASR/AP

LONDÝN 18. júna - Tom Hanks sa v Londýne zdržiaval kvôli premiére rozprávky Toy Story 4. Okrem tejto udalosti však hollywoodska hviezda mala v britskej metropole aj inú dôležitú úlohu. Deň po tom navštívil choré detičky v nemocnici Evelina London Children's Hospital, ktoré mali možnosť vidieť film predtým, ako ho začnú premietať v kinách.

Herec Tom Hanks pózuje fotografom počas príchodu na svetovú premiéru animovaného filmu Toy Story 4. Foto: TASR/AP

To všetko bolo možné vďaka charitatívnej organizácii MediCinema, ktorá v Spojenom kráľovstve vytvorila sieť nemocníc so špeciálnymi kinosálami. Tie sú určené na premiéry filmov pre deti, ktoré nemôžu ísť do komerčných kín, pretože sú pripútané na lôžko. Majú tak špeciálnu premiéru šitú na mieru.

Disney sa ako jedna z najväčších mediálnych spoločností sa spojila s MediCinema, aby vytvorili jedinečné akcie určené pre deti v nemocniciach. Nielenže im dopriali špeciálne premiéry, ale majú možnosť stretnúť sa aj s ich obľúbenými filmovými postavami. Tieto aktivity taktiež pomáhajú posilniť psychiku a deti tak vedia prísť na pozitívne myšlienky.

Tom osobne prišiel k detičkám, aby ich podporil Foto: MediCinema.org.uk

Vďaka charitatívnej spoločnosti MediCinema sa mohli malí pacienti stretnúť s obľúbeným hercom Foto: MediCinema.org.uk

Tom sa venoval deťom a ich rodičom ešte pred samotným premietaním. Ochotne pózoval na fotkách a porozprával sa s každým, kto o to mal záujem. Obľúbený herec pre britské noviny Daily Mail prezradil, že herci sa počas dabovania navzájom väčšinou nestretnú. Osobne sa porozprávali až na samotnej premiére.

„Dabovanie rozprávky je veľmi osamelým procesom. Kým precítite emócie vašej rozprávkovej postavy, v štúdiu ste zatvorený vyše päť hodín ste zatvorený v štúdiu. Potom, ako skončíte, máte len pár minút na to, aby ste hodili reč s ďalším hereckým kolegom, ktorý je v poradí," povedal Tom pre portál. Štvrtý diel Príbehu hračiek nadväzuje na tretiu časť a prináša divákovi ďalšie veľké dobrodružstvá Woodyho, Buzza Lightyeara, Pána Krumplihlavu, Dinosaura Rexa či Psa Slinkyho.