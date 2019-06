Pavol Hirka

Dnes o 08:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Pozor na ježkov. Nová značka má chrániť malé zvieratká

Cieľom novinky v Spojenom kráľovstve je zredukovanie nehôd na cestách a riešenie znižujúcej sa populácie ježkov.

Nová značka — Foto: Department for Transport

LONDÝN 18. júna - Nová dopravná značka so symbolom ježka, ktorá upozorňuje na možné problémy na ceste, má pomôcť nielen ľuďom, ale aj malým zvieratkám. Značky budú v Spojenom kráľovstve umiestnenie v lokalitách so zvýšeným výskytom nielen ježkov, ale aj zvierat ako sú vydry, veveričky či jazvece, informuje portál Sky.

Populácia ježkov vo Veľkej Británii sa totiž v poslednom období poriadne znížila. V roku 1995 sa predpokladalo, že ich bolo približne 1,55 milióna, no od roku 2008 podľa správy State of Britain's Hedgehogs (Stav britských ježkov) zahynulo viac ako 30% ich mestskej a 50% vidieckej populácie. Briti sa preto obávajú, že by o nich mohli prísť úplne.

Problémom je aj fakt, že pri zrážkach so zvieratami od roku 2005 do roku 2017 zomrelo 100 ľudí a viac ako 14 173 sa ich zranilo, uvádza tamojšie ministerstvo dopravy. „Nová značka upozorňujúca na malé cicavce by mala pomôcť znížiť počet ľudí, ktorí sú zabití a zranení, rovnako ako aj pomôcť našej vzácnej populácii malých divých cicavcov, aby prosperovala," povedal tajomník rezortu Chris Grayling.