Dnes o 16:55 Prezidentka by mala vymenovať troch sudcov ÚS, tvrdí R. Fico

Dodal, že od prezidentky očakávajú, že bude vyberať z tých kandidátov, ktorých už poslanci Národnej rady NR SR zvolili.

Na archívnej snímke Robert Fico (Smer-SD). — Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 17. júna (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová by mala vymenovať z doteraz zvolených kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR troch. "Pokiaľ to neurobí, nemáme dôvod voliť," avizoval po pondelkovej Koaličnej rade predseda Smeru-SD Robert Fico.

"V opačnom prípade by sme vytvárali riziko rôznych žalôb na princípe diskriminácie, čo by mohlo spôsobiť obrovské ťažkosti na Ústavnom súde," skonštatoval Fico s tým, že preto nepredpokladá, že by pristúpili k voľbe kandidátov na štvrtkovej schôdzi.

Dodal, že od prezidentky očakávajú, že bude vyberať z tých kandidátov, ktorých už poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili. V opačnom prípade vidí priestor na viaceré žaloby. Poznamenal, že ÚS skonštatoval, že zo strany predchádzajúceho prezidenta Andreja Kisku došlo k porušeniu ústavných práv konkrétnych kandidátov. Dodal, že verí, že dohoda z Koaličnej rady bude dodržaná aj v pléne.

Prezidentka Čaputová v rozhovore pre TASR avizovala, že bude postupovať podľa Ústavy SR. "Počkám, kým si parlament splní svoju povinnosť a navolí dostatočný počet kandidátov," povedala.

Poslanci budú chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR vyberať na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu. Voľba sa má konať vo štvrtok 20. júna. Poslanci už volili kandidátov v troch voľbách. Stále však nezvolili dostatočný počet, čiže 18 kandidátov, spolu ich zvolili zatiaľ 12.

Na Ústavnom súde SR sa v polovici februára uvoľnilo deväť sudcovských miest. Z celkového počtu 13 sudcov je aktuálne obsadených sedem miest. Predsedom ÚS je Ivan Fiačan.