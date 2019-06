Festival Nova Rock opäť 200-tisícový, kultových Cure podporili Slováci

TASR

V rakúskom Nickelsdorfe, necelých 40 km od Bratislavy sa od štvrtka do nedele odohral 15. ročník čoraz populárnejšieho podujatia.

Členovia skupiny The Cure, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Nickelsdorf 17. júna (TASR) - Organizátori hudobného festivalu Nova Rock 2019 odhadli počet návštevníkov na 220 tisíc, teda číslo podobné vlaňajšku. V rakúskom Nickelsdorfe, necelých 40 km od Bratislavy sa od štvrtka do nedele odohral 15. ročník čoraz populárnejšieho podujatia. Ako hlavní aktéri s významným hudobným pozadím sa vystriedali Slipknot, The Cure, Die Toten Hosen a Die Ärzte.

Menoslovom nabitý bol najmä druhý deň podujatia. Pred The Cure vystúpili zásadní predstavitelia amerického alternatívneho rocku Smashing Pumpkins, post-punkoví veteráni New Model Army a paralelne hrali Slayer a Anthrax, dve kapely tzv. "Veľkej thrashmetalovej štvorky". Billy Corgan so svojimi "tekvicami" predviedol bežnú šou s niekoľkými silnými momentmi, predovšetkým v podaní dvoch klasík druhého albumu (Disarm a Cherub Rock). Festivalovému charakteru, navyše v pozícii akéhosi tematického hosťa, by však pristalo viac z prvotného repertoáru Smashing Pumpkins, predovšetkým z kultového dvojalbumu (Mellon Collie And The Infinite Sadness).

Kapela charizmatického Roberta Smitha priniesla na festival kus (sub)kultúrnej geniality svojho lídra. Už 60-ročný autor, spevák a gitarista The Cure riadil takmer 2,5-hodinovú šou, počas ktorej si legendárne zoskupenie vystačilo so štandarardnými obrazovkovými a svetelnými efektmi, pretože rozsah tvorby je jedinečný. "Farbisté osvieženia festivalu ako Smashing Pumpkins a The Cure sú pre nás extrémne dôležité. Niektorí fanúšikovia prišli len v piatok a len kvôli The Cure. Samotným muzikantom sa tu tiež páčilo," zdôraznil pre APA na margo metalovejšie ladenej akcie jej šéforganizátor Ewald Tatar.

The Cure s neskonalým pôvabom odohrali 29-pesničkový set, s homogénnym prelínaním temnejšieho obdobia s melodicky výraznejšími hitmi prelomu 80/90-tych rokov i s najpočetnejším zastúpením depresívnejšej albumovej klasiky Disintegration. A tak medzi ponurejšími "chuťovkami" Lovesong a Last Dance odznela veselá hitovka Just Like Heaven a silné duo zo stredového albumu Head On The Door úplne prirodzene vystriedali temnejšie klasiky ako Forest a One Hundred Years, po ktorej sa britskí muzikanti na chvíľu rozlúčili. Návrat na pódium oslávili svojím klasickým prídavkom, teda seriálom ôsmich notoricky známych songov od Lullaby po fenomenálnu pesničku Boys Don't Cry, ktorá, keďže už bolo po polnoci, sa práve v tých hodinách "dožívala" 40 rokov od svojho singlového vydania.

So slzami v očiach od javiska odchádzali skôr dievčatá, na festivale prevažne tvrdej hudby vo výrazne menšine, no pod pódiom The Cure to bolo vyrovnanejšie. Aj preto, že viacero chlapov si v priebehu vystúpenia išlo naposledy pozrieť naživo legendárnych trashmetalistov Slayer, ktorí hrali paralelne na druhom pódiu v rámci rozlúčkového turné. Početná enkláva Slovákov zostala verná Smithovej partii. "Snažíme sa program zostavovať tak, aby nekolidovali vystúpenia aktérov, ktorí oslovujú rovnaké cieľové skupiny. Ale nikdy sa to nedá spraviť tak, aby sa vyhovelo všetkým," konštatoval Tatar.

K žiadnemu stretu fanúšikovských záujmov nedošlo v samotnom vyvrcholení. Známa berlínska kapela Die Ärzte predviedla svoju šou na záver festivalu, ktorý mal úspech vďaka a paradoxne i napriek počasiu. Organizátori si pochvaľovali, že strhujúce vystúpenia neprerušovali prietrže mračien. Páliace slnko bolo podujatiu milšie, aj keď v sobotu až do zotmenia vládlo pravé festivalové "peklo". Po prvých troch tropických dňoch 128 pracovníkov Červeného kríža ošetrilo vyše 3000 návštevníkov, ktorí mali príznaky úpalu a úžehu, či poruchy krvného obehu.