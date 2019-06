TASR

Dnes o 14:39 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na Obchodnej otvoria policajnú stanicu: Vieme, kedy by sa tak malo stať

Otvorené pracovisko mestskej polície na Obchodnej ulici v Bratislave má byť zriadené najneskôr do konca júla tohto roka. Na TABLET.TV to deklaroval primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Na snímke policajti a záchranári zasahujú po streľbe na Obchodnej ulici v Bratislave — Foto: Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 17. júna (TABLET.TV) – Zriadenie "open-space" mestskej polície je podľa bratislavského magistrátu jedným zo série bezpečnostných opatrení, na ktorých magistrát v súčasnosti pracuje a ktoré postupne predstavuje verejnosti.

„Z pohľadu primátora chcem, aby sa ľudia v meste cítili bezpečne a takisto aj na Obchodnej ulici, kde sa v posledných týždňoch odohrali viaceré incidenty. Pripravujeme v tejto súvislosti viaceré bezpečnostné opatrenia," povedal primátor Matúš Vallo.

Podľa bratislavského viceprimátora Juraja Káčera sa úroveň bezpečnosti v centre mesta v porovnaní s minulými rokmi nezhoršila. Vychádza pri tom zo štatistických údajov. „Keď si pozrieme štatistiky, počet trestných činov či priestupkov ako porušovanie verejného poriadku klesá, ale pokiaľ majú ľudia pocit, že realita je iná, pre nás to znamená, že to treba riešiť. Veci neriešime represiou, ale prevenciou, prácou s komunitami, prácou s aktérmi problémových ulíc. S potešením konštatujeme, že do riešenia problémov sa zapojila už aj štátna polícia," uviedol.

Najneskôr do konca júla

„Potrebujeme radikálnejšiu políciu, mäkké opatrenia a nevyhnutne potrebujeme sídlo mestskej polície na Obchodnej ulici. Pre verejnosť to bude akýsi bezpečný bod. Dúfam, že to bude najneskôr do konca júla ," vyhlásil Vallo na TABLET.TV.

Bratislavský primátor o zriadení policajnej stanice na Obchodnej ulici hovoril ešte pred komunálnymi voľbami minulý rok. „Ľudia tu budú môcť napríklad ohlásiť vandalizmus alebo tu nájdu útočisko, pokiaľ sa budú cítiť ohrození," vysvetľoval vtedy predstavu o jej fungovaní.

Náčelník mestskej polície Marek Gajdoš zdôrazňuje, že hlavné mesto sa so súčasným stavom na Obchodnej ulici musí vážne zaoberať. „Bezpečnosť v meste je pre nás prioritou. Započali sme v tejto veci viaceré opatrenia a v lokalite máme posilnený výkon služby. Represívne opatrenia chceme kombinovať s tzv. mäkkými opatreniami," objasnil Gajdoš.

Podľa splnomocnenkyne pre bezpečnosť a drogovú politiku Ivety Chovancovej takáto kombinácia opatrení prinesie do ulíc nový a efektívnejší prístup k posilneniu bezpečnosti. „Myslíme si, že bezpečnosť a ochrana zdravia, obzvlášť pri mladých ľuďoch, je spoločnou zodpovednosťou, a teda nielen zodpovednosťou mestskej polície, ale aj podnikov, ktoré na Obchodnej ulici pôsobia. Preto budeme zavádzať certifikáciu podnikov na to, aby sme ich motivovali k tomu, aby prijali zodpovednosť," spresnila Chovancová. Dodala, že podniky majú vytvoriť bezpečnejšie podmienky na to, aby sa ľudia v centre mesta mohli zabávať kultúrnejším spôsobom.