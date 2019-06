TASR

Dnes o 14:11 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Highlightom aukcie je Bazovského dielo Z LÚŽNEJ

146. aukcia prináša zberateľsky atraktívne diela takmer všetkých umeleckých slohov. Highlightom aukcie je Bazovského dielo Z LÚŽNEJ. Výrazné zastúpenie v aukcii majú aj súčasní umelci.

Predaukčná výstava ku 146. aukcii — Foto: SOGA

Bratislava 17. júna (OTS) - V poradí 146. aukcia spoločnosti SOGA sa uskutoční 18. júna o 18.00. Ponúkne približne 180 diel, ktoré sú výberom z takmer všetkých umeleckých slohov a tendencií predovšetkým slovenského umenia 20. storočia.

Titulným dielom aukcie je olejomaľba Z Lúžnej od Miloša Alexandra Bazovského, ktorá patrí k vynikajúcim prácam moderného slovenského umenia. Kompozícia z roku 1938 je ponúkaná za 35 000 eur. K jedinečným dielam patrí nepochybne aj surrealistický obraz od Františka Malého. Znalec aukčnej spoločnosti a autor rozsiahlej publikácie o slovenskej moderne Ján Abelovský o diele povedal: “Kúzelné dielo, akých sa v našom prostredí veľa z 30-tych rokov nezachovalo. Síce sa vlani a predvlani objavili jedna neskorá kompozícia a jedno zátišie, predtým sa však Malého dielo ponúkalo naposledy v roku 2007. Každopádne dielo takýchto kvalít a s takýmto CV je jedinečnou príležitosťou získať galerijný kus par excellence.” Dielo môžu zberatelia získať za 15 000 eur. K top dielam aukcie patrí aj väčšia maľba od Gustáva Mallého Slovenská rodina z roku 1908 predkladaná za 10 000 eur.

K jedinečným dielam patrí nepochybne aj surrealistický obraz od Františka Malého: Krajina so stromom (Foto: SOGA)

Ponuka 146. aukcie zohľadňuje aj stále sa zvyšujúci záujem o súčasné umenie. Historik umenia a riaditeľ SOGY Július Barczi pripomína: “Pri súčasnom umení sme stále viac v rozpakoch, že treba dookola omielať, že tu sa investícia naozaj oplatí. Skúškou správnosti nech sú za tisícky eur dražené diela Hložníka či Bazovského alebo galandovcov, pričom v čase kedy vznikali stáli doslova pár korún… Dielo Erika Bindera je ustálené – nie formálne (to sa bude stále vyvíjať), ale v názoroch a hodnotovom systéme, ktorý autor reprezentuje. Pri jeho dielach teda nielen že prízvukujeme, že sa oplatia kúpiť, ale aj fakt, že zberatelia si s nimi odnášajú aj zásadný miľník vo vývoji slovenského výtvarného umenia po roku 2000.” Okrem Erika Bindera sú to aj Denisa Lehocká, Lucia Tkáčová, Aneta Mona Chisa, Peter Bartoš či Rudolf Sikora, ktorých zberatelia a obdivovatelia umenia môžu získať.

Erik Binder: Pyrotechnikovo šťastie (Foto: SOGA)

Počet diel v katalógoch spoločnosti SOGA je nižší ako po minulé roky. Zdanlivo je tomu tak pre celkový pokles ponuky diel, no v skutočnosti sa odborný tím aukčného domu snaží nezahlcovať verejnosť a ponuku balastom nekvalitných neznámych autorov. “Veríme, že sústredenie sa na kvalitu prinesie ovocie v dlhodobejšom horizonte”, uviedol riaditeľ spoločnosti Július Barczi. “Cenovo menej náročné diela „nevyhadzujeme”, ich miesto je zatiaľ na online aukciách, ktorých obraty narastajú, no aj tie časom čaká zmena,” dodáva.

Letné mesiace v SOGE budú opäť patriť súčasným umelcom. Aukčný dom pripravuje predajnú výstavu SEE NOW BUY NOW, ktorá bude prístupná od 27. júla do záveru augusta. V ponuke v nej milovníci umenia nájdu Erika Bindera, Luciu Tállovú, Andreja Dúbravského či Erika Šilleho. Po lete budú priestory SOGY patriť opäť stáliciam slovenskej výtvarnej tvorby, tentokrát Martinovi Benkovi a jeho 100 najkrajším dielam zastúpeným v súkromných zbierkach.