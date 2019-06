TASR

Cieľom Nadácie Dionýza Ilkoviča je zázemie pre žiakov a učiteľov

Dionýz Ilkovič bol vedcom, fyzikom a fyzikálnym chemikom.

Na snímke zľava členka správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Michaela Benedigová, pedagóg a víťaz Ceny Dionýza Ilkoviča 2018 Ľubomír Konrád, vedec a člen správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Robert Mistrík, vedecký pracovník fyzikálneho ústavu a predseda poroty Ceny Dionýza Ilkoviča Martin Plesch, predseda správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Marián Marek a členka správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Michaela Benedigová počas tlačovej konferencie k 3. ročníku Ceny Dionýza Ilkoviča, založeniu novej Nadácie Dionýza Ilkoviča a zmene v prístupe k vzdelávaniu v Bratislave 17. júna 2019. — Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 17. júna (TASR) – Zakladatelia Nadácie Dionýza Ilkoviča chcú okrem morálneho ocenenia učiteľov zlepšiť aj materiálne podmienky pri práci s talentovanými žiakmi. Cenu Dionýza Ilkoviča tento rok získa po tretíkrát pedagogický alebo nepedagogický pracovník, ktorí rozvíja talent nadaných študentov v prírodovedných predmetoch mimo bežného rozvrhu. V pondelok počas tlačovej konferencie o tom informovala Michaela Benedigová zo správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča.

Cena Dionýza Ilkoviča bola v uplynulých rokoch projektom slovenskej technologickej spoločnosti PosAm. Tento rok však organizačnú a rozvojovú úlohu prebrala Nadácia Dionýza Ilkoviča. Generálny riaditeľ PosAm a člen správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Marián Marek pozval do projektu každého, kto má záujem pomôcť učiteľom nielen morálne, ale aj materiálne.

Spolu s nadáciou vzniká aj učiteľská komunita CDI Alumni. „CDI je naša srdcovka a chceme, aby sa postupne zmenila z najmä morálneho ocenenia na systematickú pomoc učiteľom aj školstvu. Na to potrebujeme viac partnerov, ktorí prinesú inšpiráciu, nové nápady, ale aj financie. Preto sme sa rozhodli vytvoriť nadáciu, do ktorej sa môže pridať každý, kto zdieľa rovnaké presvedčenie," povedal Marek.

Marek poznamenal, že v budúcnosti by chcela nadácia poskytovať finančnú podporu študentom aj učiteľom pri ich aktivitách aj na medzinárodných súťažiach. „Na Slovensku máme mnoho skvelých učiteľov, vďaka ktorým nosia žiaci zo zahraničia mimoriadne úspechy. A to aj napriek tomu, že ide často o priepastný rozdiel v podmienkach a zázemí, ktoré rôzne tímy majú," uviedol ďalší člen správnej rady a vedec Robert Mistrík. Ako doplnil, keby sa nadácii podarilo zabezpečiť napríklad lepšie technické vybavenie pre učiteľov a ich žiakov, bolo by to pre slovenskú vedu prínosom.

Cena Dionýza Ilkoviča bude víťazovi odovzdaná 7. novembra. Nominovať učiteľov môže ktokoľvek na internetovej stránke www.cenadi.sk. „Za posledné roky sme dostali spolu takmer 70 nominácii. My však vieme, že na Slovensku je ešte mnoho výnimočných učiteľov. Veríme, že si ich študenti, kolegovia či blízki nájdu čas oceniť ich prácu," dodal vedecký pracovník a predseda poroty Ceny Dionýza Ilkoviča Martin Plesch.

