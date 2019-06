TASR

Strieborná medailistka z OH Kirwová dostala 4-ročný dištanc za doping

Podľa Jednotky pre integritu atletiky (AIU) vyprší jej trest 7. mája 2023, keď bude mať 38 rokov.

Monaco 17. júna (TASR) - Strieborná olympijská medailistka v maratóne Eunice Jepkiruiová Kirwová dostala štvorročný dištanc za doping. Podľa Jednotky pre integritu atletiky (AIU) vyprší jej trest 7. mája 2023, keď bude mať 38 rokov.

Kirwová sa narodila v Keni, no neskôr zmenila občianstvo a na medzinárodnej scéne reprezentovala Bahrajn. V drese ázijskej krajiny získala aj striebro v maratóne na OH 2016 v Riu de Janeiro. Neskôr v jej vzorke našli zakázaný erytroproteín (EPO). Medailu z augustových OH 2016 si však môže ponechať, keďže AIU anulovala iba jej výsledky za obdobie od 1. apríla do 7. mája 2016.

V Riu skončila Kirwová na druhom mieste za Jemimou Sumgongovou z Kene. Tú v januári potrestali zákazom činnosti na osem rokov za užitie rovnakej substancie a pokus o falšovanie zdravotnej dokumentácie. Ponechali jej však olympijské zlato. Informáciu priniesla agentúra AP.