Slavia získala Hovorku s Holešom, Souček má novú vylepšenú zmluvu

Hráčov pražského klubu čaká na štarte prípravy päťdňové kondičné sústredenie v rakúskom Aigene.

Futbalisti Slavie Praha, ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Praha 17. júna (TASR) - Český futbalový majster SK Slavia Praha odštartoval v pondelok letnú prípravu na novú sezónu aj s dvomi posilami. Z Jablonca prišli obrancovia Tomáš Holeš a David Hovorka, opačným smerom zamierili Jan Sýkora i Jan Matoušek.

Ako informoval klubový web, do mužstva sa vrátil bahrajnský útočník Júsuf Hilál, ktorému sa skončilo jarné hosťovanie v Bohemianse. Stredopoliar Tomáš Souček podpísal so "zošívanými" novú vylepšenú zmluvu na päť rokov. Najlepší hráč uplynulého ligového ročníka v nej má výstupnú klauzulu v hodnote 15 miliónov eur, tá platí od jesene. Do prípravy sa zapojí až po dovolenke, rovnako ako aj slovenský krídelník Miroslav Stoch a ďalší reprezentanti, ktorí dostali od klubu voľno.

Hráčov Slavie čaká na štarte prípravy päťdňové kondičné sústredenie v rakúskom Aigene. S tímom naň neodcestuje ani Kamerunčan Michael Ngadeu, ktorý si plní reprezentačné povinnosti pred Africkým pohárom národov. Na Ngadeua má pražský klub niekoľko ponúk na prestup.

„Máme veľkú výhodu v tom, že naše mužstvo je zohrané, máme špičkový tím. A preto naším primárnym cieľom bolo udržať mužstvo pohromade, čo sa nám zatiaľ celkom darí," uviedol podľa portálu iDnes.cz predseda predstavenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.