Pavol Hirka

Pápež František má dôležitý odkaz pre celý svet. Jeho slová by mal poznať každý

Hlava rímskokatolíckej cirkvi sa k tomu odhodlala po stretnutí s energetickými lídrami.

Pápež František — Foto: TASR/AP/Andrew Medichini

VATIKÁN 17. júna - Pápež František sa v piatok vo Vatikáne stretol s predstaviteľmi ropného priemyslu a vyzval ich na okamžitú akciu proti zmene klímy, informuje agentúra DPA. Odkaz o klimatických zmenách však adresoval celému svetu.

Podľa pápeža nám jednoducho dochádza čas. „Nemôžme si dovoliť taký luxus, že budeme čakať na ostatných, kým niečo podniknú, alebo nebodaj, že budeme uprednostňovať krátkodobé finančné zisky. Klimatická kríza nás núti podniknúť rozhodné kroky tu a teraz, pričom cirkev je odhodlaná podporiť tento proces," dodal.

Klimatický stav núdze

Ako uvádza portál Guardian, najvyšší predstaviteľ cirkvi vyhlásil svetovú „klimatickú pohotovosť" a varoval pred nebezpečenstvami globálneho otepľovania. Taktiež podporil aj limit 1,5 stupňa Celzia zvyšovania teploty, o ktorý sa momentálne usilujú niektoré krajiny.

Environmentálni demonštranti blokujú cestu v centre Londýne 25. apríla 2019 počas protestu proti klimatickým zmenám. Foto: TASR/AP/Matt Dunham

Podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy je práve 1,5°C hranicou, ktorej prekročenie by malo katastrofálne dôsledky. Na to, aby sme sa udržali v rámci tohto limitu, je potrebný radikálny energetický prechod, tvrdí pápež a urguje mladých ľudí a priemysel, aby sa chopili vedúcej úlohy.

Je to neférové voči budúcim generáciám

Predstavitelia ropného priemyslu sa s pontifikom stretli na záver dvojdňovej konferencie, ktorá sa pod názvom Transformácia energetiky a náš spoločný domov konala vo Vatikáne. Ako zdôrazňuje DPA, audiencia u hlavy katolíckej cirkvi sa uskutočnila v piatok, čo je deň, ktorý sa stal synonymom tzv. Piatkov za budúcnosť - protestov za boj proti klimatickým zmenám, ktoré organizujú mladí ľudia po celej Európe.

Neschopnosť rýchlo reagovať pri redukcii skleníkových plynov by podľa neho bolo nespravodlivé voči budúcim generáciám a chudobným ľuďom. „Budúce generácie zdedia veľmi skazený svet. Naše deti a vnuci by nemali platiť za nezodpovednosť našej generácie,“ povedal pápež a upozornil na to, že práve mladá generácia začína volať po zmene.