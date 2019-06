Dominika Pacigová

Dnes o 17:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Jazykovedci našli spôsob, ako prinútiť dieťa jesť namiesto čokolády brokolicu

Dali by ste si koláč alebo brokolicu? Ak sa opýtate túto otázku detí, ktoré majú menej ako tri roky, osem z desiatich odpovie, že brokolicu.

KALIFORNIA 17. júna - Deti, ktoré majú menej ako tri roky, dostali dvadsať otázok. Na výber mali dve možnosti, pričom zväčša si vybrali možnosť, ktorú počuli ako poslednú. To môže byť benefitom pre rodičov v prípade, že sa pýtajú detí, či by si dali napríklad koláč alebo brokolicu.

Rozdiel medzi deťmi a dospelými

Štúdia, ktorú viedla Kalifornská univerzita, bola publikovaná v online časopise PLOS One. Práve tu sa môžeme dozvedieť, že batoľatá čelia skresleniu pri otázkach, v ktorých sa vyskytujú dve možnosti. Pri otázkach, v ktorých sa vyskytuje „alebo“, majú tendenciu vybrať si poslednú možnosť, aj keď ju v danom momente nechcú.

Foto: Ilustračné Foto: pixabay.com

Rozdiel je medzi deťmi a dospelými. „Dospelí vedia rozlišovať dve možnosti a zvyčajne si vyberú prvú,“ povedala pre portál news.uci.edu vedúca autorka štúdie, doktorandka UCI Emily Sumner. „Na druhej strane, deti vo veku menej ako tri roky, si väčšinou pri ústnych odpovediach vyberajú poslednú možnosť,“ dodala.

Vybrali si poslednú možnosť

Podľa informácií portálu news.uci.edu, deti od 21 do 27 mesiacov dostali dvadsať otázok, na výber mali dve možnosti. Potom im výskumníci položili tie isté otázky, ale v opačnom poradí. Po každej odpovedi dali deťom nálepku, ktorá zobrazovala výber ich odpovede. Ak neodpovedali slovne, zobrazili sa im obe otázky a správnu možnosť si vybrali ukazovaním.

Pri slovných odpovediach si vybrali druhú, teda poslednú možnosť. Stalo sa tak v 85,2 % prípadoch. Pri ukazovaní si poslednú možnosť vybrali iba v 51,6 % prípadoch.

Ďalšie výskumy

Podľa Sumnerovej je tento rozdiel spôsobený rozvojom detskej pamäte. „Keď si deti vyberajú možnosť ukazovaním, majú ju pred očami a vyberú si aktuálnu preferenciu,“ vysvetlila. „Keď počujú „alebo“, držia sa zvyčajne poslednej spomenutej možnosti,“ doplnila.

Výskumníci sa zamerali aj na ďalšie výskumy, aby zistili, či to platí aj pri odpovediach v reálnom svete. Analyzovali 534 „alebo“ otázok. Zistili, že s pribúdajúcim vekom detí, ide výber poslednej spomenutej možnosti do úzadia.

Rodičia to môžu využiť

Experimentovali aj s 24 predškolákmi. „Naša štúdia poukazuje na dôležitosť výmeny poradia možností pri malých deťoch, pretože nie vždy vedia, čo hovoria,“ prezradila Sumner.

Čo sa týka psychológov, výskumné metódy, ktoré si vyžadujú verbálne odpovede, by mali byť vyvážené. Iné je to v prípade rodičov. "Rodičia však môžu túto metódu využiť, keď sa pýtajú malých detí, či by si dali sladkosť alebo brokolicu,“ uzavrela Sumner.