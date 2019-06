TASR

Dnes o 19:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sagan skončil druhý v 2. etape Okolo Švajčiarska aj celkovo

Trojnásobnému majstrovi sveta patrí druhá pozícia aj v priebežnom poradí, na konte má rovnaký čas ako dánsky líder Kasper Asgreen z tímu Deceuninck-QuickStep.

Slovenský cyklista Peter Sagan — Foto: TASR/AP

Bern 16. júna (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil druhé miesto v nedeľnej druhej etape pretekov Okolo Švajčiarska, ktoré preňho slúžia ako generálka na Tour de France. Zvíťazil Španiel Luis Leon Sanchez (Astana), odpútal sa v závere, hoci počas 159,6 km v okolí Langnau to vyzeralo na hromadný dojazd pelotónu. Tretí skončil Talian Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).

Sagan nerozšíril svoju rekordnú zbierku 16 etapových víťazstiev na podujatí: "Bolo to veľmi náročné, išli sme po prvenstve a žltom drese. Tím opäť odviedol úžasnú prácu, v závere som bol v malej vedúcej skupinke a chystal som sa na špurt. Astana však dobre podporila Sancheza a my sme príliš nespolupracovali, takže sme ho nedotiahli. Je škoda, že na žltý dres mi chýbala necelá sekunda, ale som spokojný s výkonom tímu. Som unavený, no zároveň sa cítim dobre, nasledujúce dve etapy by mi mohli vyhovovať. Nič neberiem ako samozrejmosť, odovzdáme maximum," povedal Sagan pre stránku Bora-Hansgrohe.

2. etapa (159,6 km, Langnau - Langnau): 1. Luis Leon Sanchez (Šp./Astana) 4:01:21 h, 2. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 3. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott), 4. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-QuickStep), 5. Greg Van Avermaet (Belg./CCC), 6. Michael Matthews (Aus./Sunweb), 7. Omar Fraile (Šp./Astana), 8. Sven Erik Bystrom (Nór./SAE Team Emirates), 9. Nathan Haas (Aus./Kaťuša-Alpecin), 10. Ben Swift (V. Brit./Ineos) všetci +6 s