Dumoulin pre bolesti kolena odstúpil z Criterium du Dauphine

Holanďanovi pred záverečnými dvomi etapami patrilo v priebežnom poradí 42. miesto so stratou takmer 14 minút na vedúceho Brita Adama Yatesa.

Holanďan Tom Dumoulin — Foto: TASR/AP

Saint-Michel-de-Maurienne 15. júna (TASR) - Holandský cyklista Tom Dumoulin odstúpil pred predposlednou etapou z prebiehajúcich pretekov Criterium du Dauphine. Víťaza Gira d’Italia z roku 2017 sužujú bolesti kolena a pred Tour de France nechce riskovať zhoršenie zdravotného stavu.

"Celkom solídne som si zasúťažil a dostal sa späť do rytmu," citovala agenúra APA Dumoulina, ktorý na Dauphine štartoval prvýkrát od odstúpenia po páde v úvodnom týždni tohtoročného Gira. "Po včerajšej etape som sa ešte cítil dobre, ale večer to zasa začalo bolieť. Nemá zmysel riskovať," dodal. Holanďanovi pred záverečnými dvomi etapami patrilo v priebežnom poradí 42. miesto so stratou takmer 14 minút na vedúceho Brita Adama Yatesa.