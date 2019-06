TASR

Agent Raiola stihne letný prestupový trh, zrušili mu suspendáciu

Mino Raiola (vpravo). — Foto: Twitter

Zürich 15. júna (TASR) - Futbalový agent Mino Raiola sa môže angažovať v letnom prestupovom období. Odvolacia komisia Talianskej futbalovej federácie (FIGC) zrušila jeho suspendáciu a rovnako zareagovala aj disciplinárka svetovej strešnej organizácie FIFA. Informovala o tom agentúra AFP.

Raiolovi zastavila činnosť FIGC v koncom apríla bez zverejnenia dôvodu, podľa médií porušil pravidlá pri prestupe útočníka Gianlucu Scamaccu z AS Rím do PSV Eindhoven v roku 2015. Agent to označil za nezmysel a označil trest za odplatu za kritiku federácie.

Do Raiolovho portfólia patria napríklad Paul Pogba z Manchestru United, o ktorého má údajne záujem Real Madrid, či mladý stopér Ajaxu Amsterdam Matthijs de Ligt, naňho sa podľa špekulácií zameral FC Barcelona.