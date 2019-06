TASR

R. Luknár: Film nerobím kvôli cenám, ale preto, že ma to baví

Z filmov, v ktorých účinkoval a na ktoré spomína rád, uviedol Chodník cez Dunaj, Záhrada, Pokoj v duši, Nedodržaný sľub, Kráska v nesnázích, Medvídek či Lidice.

Tlačová konferencia laureáta ocenenia Hercova misia Romana Luknára na 27. ročníku Art Film Festu v Košiciach 15. júna 2019. — Foto: TASR František Iván

Košice 15. júna (TASR) - Cenu Hercova misia za mimoriadny prínos hereckému umeniu na košickom filmovom festivale Art Film Fest (AFF) získal herec Roman Luknár. Ten je známy tým, že sa vyhýba ceremoniálom i oceneniam. "Je to moja prvá cena v živote. Film nerobím kvôli cenám, ale preto, že ma to baví," povedal v sobotu novinárom.

Do Košíc pôvodne plánoval prísť len na sobotňajšiu premiéru nového filmu Casino.Sk, ktorý robil s režisérom Jánom Sabolom. Po telefonáte od umeleckého riaditeľa festivalu Petra Nágela napokon súhlasil s prijatím Hercovej misie. "Som rád, že som tu. V podstate som spojil dve veci a veľmi si vážim, že som dostal takú cenu," skonštatoval 54-ročný herec. Osobitne sa teší a je zvedavý na premiéru Casino.Sk. "Keďže ja si scenáre nečítam, viem, čo som v tom filme povedal a hral ja, ale neviem o tých ostatných, aké sú tam vzťahy," vysvetlil.

Z plánov do budúcna spomenul prípravu nového filmu opäť s režisérom Sabolom, ktorého dej sa odohráva práve v Košiciach. Režiséra národného divadla z Bratislavy, ktorý sa utápa v alkohole, zavolá kamarátka, aby urobil predstavenie Malého princa s ľuďmi postihnutými Downovým syndrómom. "Nakoniec tu zostane a úplne ho to pohltí a urobí s nimi to predstavenie. Je veľmi magické robiť s týmito ľuďmi. Momentálne zháňame financie, aby sme to mohli, podľa mňa do takého roku, začať točiť," priblížil Luknár.

Z filmov, v ktorých účinkoval a na ktoré spomína rád, uviedol Chodník cez Dunaj, Záhrada, Pokoj v duši, Nedodržaný sľub, Kráska v nesnázích, Medvídek či Lidice. "Záhrada mi otvorila dvere vo filme v Španielsku. Keď ju tam videli, tak hneď som mal robotu, ja som tam dovtedy škrabal zemiaky a umýval autá," uviedol k svojmu pôsobeniu v Španielsku, kam odišiel za láskou.

Nejaké nesplnené túžby či očakávania v hereckom povolaní podľa svojich slov nemá. "To je na tom to pekné a čo ma šteklí tak pri žalúdku, že neviem, čo ma ešte stretne, že to nechávam tak. Nečakám nič od života, a tým pádom som šťastný, lebo takto to predo mňa stále padá," vyznal sa Luknár. Podľa neho tí, ktorí sa silou mocou snažia uspokojiť svoje ego, tak sa len trápia.

Verejné odovzdávanie ceny Hercova misia sa koná v sobotu o 17.00 h na Dolnej bráne na Hlavnej ulici. "Uvedomil som si, že Roman Luknár je naozaj bytostne filmový herec a táto cena je venovaná majstrovstvu pred filmovou kamerou, takže tá voľba bola celkom jednoduchá. Roman si vyprofiloval názor na festivaly na ocenenia, ten názor treba rešpektovať, ale o to viac si vážim, že ocenenie Hercova misia v tomto roku prijal," uviedol umelecký riaditeľ festivalu Peter Nágel.