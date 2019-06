TASR

Zuzana Čaputová si zvyká na oslovenie prezidentka

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová v bratislavských uliciach 15. júna 2019 v Bratislave. — Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 15. júna (TASR) - Zuzana Čaputová, ktorá v sobotu ujala funkcie hlavy štátu, si zvyká na oslovenie prezidentka. "Je to veľmi nová skúsenosť...Pre mňa je za tým pojmom skryté to, prečo som do kandidatúry išla, a to je služba ľuďom, ako som povedala aj v inauguračnom prejave, neprišla som vládnuť, prišla som slúžiť, myslím to úprimne," uviedla v rozhovore pre RTVS po inaugurácii.

Avizovala, že všetko, čo vo funkcii urobí, bude robiť pre vlasť. "Vlastenectvo bude pretkané do všetkých úkonov, ktoré budem robiť," skonštatovala s tým, že to platí pre všetky témy ako spravodlivosť, ochrana životného prostredia aj v sociálnej oblasti, kde vidí dlhy voči ľuďom. "Prezident má síce limitované právomoci, ale budem sa v rámci nich snažiť urobiť všetko, čo budem vedieť," doplnila.

Za veľkú výzvu považuje oslovenie ľudí, ktorí ju nevolili alebo majú iné názory. "Jediné, čo môžem urobiť, je, že ja som tu pre nich, Možno oni tu nie sú pre mňa, a tú dôveru sa nepodarí nadviazať, ale jediné, o čo sa budem snažiť, je poctivá a trpezlivá robota a možno časom uveria tomu, že to myslím vážne, že to myslím dobre so Slovenskom a so všetkými ľuďmi, ktorí tu žijú," zhrnula.

Potvrdila, že chce počas svojho mandátu často navštevovať aj regióny. Na začiatku ju však čaká viacero zahraničných návštev. V oblasti zahraničnej politiky chce Slovensko reprezentovať ako spoľahlivého, konštruktívneho a predvídateľného partnera.