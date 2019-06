TASR

Dnes o 11:46 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Návštevníkom TANAP-u je po uzávere k dispozícii 700 km trás

So spilovaním suchých stromov v okolí turistických chodníkov sa počíta takisto v Javorovej doline, kde Štátne lesy TANAP-u stále odstraňujú následky minuloročných povodní.

Náučná geologická plocha Podmuráň, ktorú vybudovali Štátne lesy TANAP-u, je súčasťou náučného chodníka v komplexe Javorovej doliny. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Tatranská Lomnica/Zuberec 15. júna (TASR) – Návštevníkom Tatranského národného parku (TANAP) je po sezónnej uzávere od soboty k dispozícii približne 700 kilometrov značkovaných trás. TASR o tom informovala Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP).

"Uzavretá ostáva Javorová dolina so Zadnými Meďodolmi, kde turistický chodník vlani v lete poškodila povodeň. Pre poškodené mosty je uzavretý aj turistický chodník od rázcestia Pod Lyscom v smere na Parichvost a Hlbokú dolinu v liptovskej časti Západných Tatier. V Bielovodskej doline začnú Štátne lesy TANAP-u v najbližších dňoch odstraňovať suché stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť turistov, preto tam tiež nateraz treba rátať s uzáverou," uviedla Petránová.

Doplnila, že so spilovaním suchých stromov v okolí turistických chodníkov sa počíta takisto v Javorovej doline, kde Štátne lesy TANAP-u stále odstraňujú následky minuloročných povodní. "Tento týždeň v hornej časti doliny spoločne s Horolezeckým klubom Univerzita Košice postavili novú lávku cez potok v hornej časti doliny. Tú pôvodnú totiž vlani strhla voda," pripomenula Petránová.

"Robíme všetko pre to, aby táto časť Tatier bola pre turistov sprístupnená čo najskôr – hoci aj s určitými obmedzeniami," uviedol riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Maroš Petrík.

Na opravu ešte čaká časť turistického chodníka v Zadných Meďodoloch, ktorý poškodila voda, ako aj most nad sútokom Meďodolského a Kolového potoka. "Peší turisti po ňom síce bez problémov prejdú, avšak problém by mohli mať záchranárske vozidlá. Zhruba štyridsaťmetrový úsek chodníka odplavilo aj v Javorovej doline. Keďže pri väčšej vode by mohli mať turisti problém sa tadiaľ dostať, bude zrejme nevyhnutné ho presmerovať," dodala Petránová.

Suché stromy v okolí turistických chodníkov sa Štátne lesy TANAP-u ako správca turistických chodníkov na území Tatranského a časti Pieninského národného parku chystajú odstraňovať aj v ďalších lokalitách. "Preto návštevníkov upozorňujú, aby si pri plánovaní túr overili aj priechodnosť trasy. Informácie o prípadných uzáverách či dočasných presmerovaniach turistických chodníkov nájdu na www.lesytanap.sk a takisto aj na facebookovom profile Štátnych lesov TANAP-u. Na obmedzenia turistov upozornia tiež informačné tabule osadené priamo v teréne," vysvetlila Petránová.