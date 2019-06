TASR

Dnes o 11:22 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tipujúci z Česka vyhral 1,4 miliardy korún v lotérii Eurojackpot

Rekordná výhra v Česku, a zároveň aj v histórii tejto lotérie padla v máji 2015; tipujúci z Pardubického kraja vtedy vyhral 2,466 miliardy korún (približne 96 miliónov eur).

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Praha 15. júna (TASR) - V európskej lotérii Eurojackpot vyhral v piatok tipujúci z Českej republiky 1,411 miliardy korún (približne 55 miliónov eur). Je to druhá najvyššia výhra v histórii Českej republiky. Informácie priniesol český spravodajský server iDNES.cz s odvolaním sa na hovorcu spoločnosti Sazka Václava Friedmanna.

Eurojackpot je nadnárodná lotéria, do ktorej je zapojených osemnásť európskych štátov.

Výherca zatiaľ žiadnu daň platiť nemusí, jeho povinnosťou je však nahlásiť svoju výhru spolu s osobnými údajmi na finančnom úrade v mieste bydliska ako nezdaniteľný príjem. Ukladá mu to novela zákona platná od roku 2015. Ak by to neurobil, hrozí, že mu štát zoberie 15 percent z výhry.

Povinne by zdaňovať musel, ak by už platil čerstvý nápad ministerstva financií získať peniaze do rozpočtu 15-percentným zdanením všetkých výhier nad 100.000 korún. Novinka by mohla platiť od budúceho roka, dodal server iDNES.cz.