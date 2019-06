TASR

Ružinov vytvorí prvé lúčne plochy, snahou je zachovať biodiverzitu

Všetky plochy budú označené a osadená bude tiež špeciálna tabuľka, ktorá obyvateľom vysvetlí, prečo je na tom konkrétnom mieste vyššia tráva.

Ilustračné foto.

Bratislava 15. júna (TASR) – Bratislavský Ružinov vytvorí na svojom území niekoľko lúčnych plôch. Cieľom je snaha zachovať biodiverzitu, a to tým, že niektoré plochy mestská časť kosiť nebude, ale zostanú vo forme lúky. Takýto krok pozitívne vnímajú aj samotní obyvatelia, ktorí svoj názor vyjadrili v ankete na sociálnej sieti mestskej časti.

"Hmyz potrebuje rastliny, rastliny potrebujú hmyz, vtáky potrebujú hmyz, a to je len časť kolobehu. Okrem toho sa vďaka takýmto plochám lepšie zachytáva prach a znižuje prašnosť pri domoch a cestách," uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. Poukazuje tiež na to, že takéto plochy sa v lete menej prehrievajú, čím napomáhajú ochladzovaniu okolia. Nekosená plocha zároveň zachytí viac zrážkovej vody.

Mestská časť v pilotnej fáze vytypovala v rámci Ružinova sedem lokalít. Lúčna plocha vznikne v parku Ostredky, a križovatke Sputníkovej a Drieňovej, na Tomášikovej, Ružinovskej a Gagarinovej ulici, pri Metodovej ulici, pri budove miestneho úradu na Mierovej ulici.

Všetky plochy budú označené a osadená bude tiež špeciálna tabuľka, ktorá obyvateľom vysvetlí, prečo je na tom konkrétnom mieste vyššia tráva. "Tieto plochy budeme kosiť raz na jar a raz na jeseň. Ostatné podľa potreby možno aj päťkrát do roka. Menia sa klimatické podmienky, ale aj potreby obyvateľov, takže kosiť trikrát, ako to bývalo v minulosti, už dnes nestačí," poznamenala Tóthová. Nie je vylúčené, že počet lúčnych plôch by sa mohol v budúcnosti zvýšiť.

Mestská časť zároveň hľadá možnosti napríklad pre osadenie včelích úľov na strechách.