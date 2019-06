TASR

Prešovský Dobrý festival odštartoval festivalové hudobné leto

Prvým v trojdňovom programe na hlavnom pódiu bol domáci folkrockový skladateľ a hudobník Edo Klena so skupinou Klenoty.

Prešov 15. júna (TASR) – Fanúšikovia hudobných festivalov sa tešia, prišlo leto a s ním aj desiatky hudobných podujatí. Tou prvou je Dobrý festival v Prešove. Ten sa od piatka (14. 6.) už po jedenástykrát udomácnil v areáli prírodného kúpaliska Delňa a za sebou má program prvého dňa, ktorý končil v skorých ranných hodinách.

Prvým v trojdňovom programe na hlavnom pódiu bol domáci folkrockový skladateľ a hudobník Edo Klena so skupinou Klenoty. V marci tohto roka vydal nový album s názvom Vata, viacero piesní z neho zaznelo aj na úvod festivalu, medzi nimi Veľká voda, Old School, Kde sa dobre spieva či Druhé oči.

Večerný set otvárala skupina Heľenine oči. Prešovská partia okolo lídra Martina Mihalčina je na scéne od roku 1999, ich štýl je kombináciou rocku, ska, reggae aj folku. V priebehu dvoch desaťročí sa vypracovala medzi popredné kapely, ktoré majú fanúšikov po celom Slovensku aj v zahraničí. Na konte majú štyri vydané albumy, Impérium Lahodných chutí (2004), Tafasasamáš (2008), Mimozemšťanie (2013) a Vajco (decembri 2017). Spevák a líder kapely Martin Mihalčín si získal kontakt s divákmi od prvej minúty a nálada pred pódiom sa stupňovala počas celej hodinky ich vystúpenia. Zazneli skladby Strana, Dobrú chuť milá smrť, Hoja hop, Dovolenka, Plavčík Milan, Uhorčík či Obchádzka. Pri hite Marianna sa už tancovalo, fanúšikovia chceli viac, festivalový poriadok však prídavky nepustí.

„Menili sme trocha program, máme sedem nových pesničiek, ktoré budeme teraz postupne dávať von, kapela sa zohráva čoraz viac aj s novými dychármi, ktorých sme zobrali minulý rok. Vidno to aj na koncertoch, chodí čoraz viac ľudí, bavia sa, čo je princíp tejto kapely, aby sa ľudia aj my zabavili, aby trocha vypustili. Tým, že to ide krôčik po krôčiku správnym smerom, nás veľmi teší. Či hráme v Piešťanoch alebo hocikde na Slovensku, príde veľa ľudí. Je to na celom Slovensku. Akurát doma je rozdiel, že tu máme oveľa viac známych, kamarátov a hráme pre nich. Sme koncertná kapela, snažíme sa čo najviac hrať v lete, nie sme v rádiách, ani v televízií, tým pádom chceme viac hrať. Oslavujeme 20 rokov, máme kamošov, ktorí chodia tak, že si zaškrtávajú, aby tento rok videli 20 koncertov,“ povedal pre TASR po vystúpení Mihalčin.

Ďalšou stálicou prešovskej scény je skupina Chiki Liki Tu-A. Táto trojica začala krútiť na scéne už tretiu desiatku. Ich osobitý štýl a humor v textoch piesní chytí každého, kto na ich koncert príde. O dlhoročných fanúšikoch ani nehovoriac. Viaceré z ich dnes už známych pesničiek sú top hitmi, čo platí pre songy Kuca paca, DPH, Kristína, Láska moja de si, Ďakujem či Monte Carlo (...v šušťakoch), ktorú osviežili aj vsuvkou v podobe známeho hitu Daddy Cool skupiny Boney M., ale aj pri pesničkách Zuza, sorry či Triedený odpad. Aj táto kapela precestuje toto leto stovky kilometrov po Slovensku aj v susednej Českej republike.

„Kapela prežila štandardné obdobie, každý z nás sa venuje aj vlastným projektom. Otvorili sme hudobný klub Stromoradie, čo mi zabralo v poslednej dobe najviac času. Až teraz začíname častejšie hrávať, leto bude pestré, na jeseň pripravujeme šnúru klubových koncertov,“ uviedol pre TASR Martin Višňovský.

Svoj sólový projekt predstavil Ľuboslav Petruška, známy z Chiki Liki Tu-A a najnovšie aj ako gitarista skupiny Korben Dallas. Názov projektu je Satin Lead, vydal jedno EP a pripravuje album. Svoje miesto na ňom nájdu aj skladby Dance With That Girl, To Make You Happy, Wings Of Birds, Woman, Something či Good Luck Daughter. „Satin Lead je takmer celý na moje autorské tričko, hudba, texty. Mám rád rokenrol, tak mnoho skladieb je postavených na tomto žánri. Nechcem to dávať do žiadnej žánrovej škatuľky, ale jednoducho povedané, je to normálny gitarový rámus. Som teraz v troch kapelách, takže sa zastavím a vypnem na chvíľu až 23. decembra," uviedol zakladateľ a líder kapely Petruška.