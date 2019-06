TASR

Slováci odštartovali šampionát triumfom nad Fínskom

V ďalšom zápase sa Slováci stretnú v sobotu o 18:00 s USA.

Na snímke vľavo Roman Bujdák (Slovensko), vpravo jeho spoluhráč Lukáš Olejník v zápase Majstrovstiev sveta v hokejbale mužov Slovensko – Fínsko v Košiciach 14. júna 2019. — Foto: TASR/František Iván

Košice 14. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti zvíťazili v piatok v úvodnom zápase na MS v Košiciach nad Fínskom 2:1. Gólovo sa presadili Roman Bujdák a Milan Rampáček, za Fínsko znížil Sami Pietsalo. V ďalšom zápase sa Slováci stretnú v sobotu o 18:00 s USA.

Mojmír Hojer, tréner SR: "Bol to nesmierne ťažký zápas, opäť sa ukázalo, že svetová špička sa vyrovnáva. Hrali sme však veľmi dobre a teší ma, že sme hrali najmä disciplinovane."

Milan Rampáček, strelec druhého gólu SR: "Bol to veľmi ťažký zápas. Som rád, že sme sa odrazili víťazne, potrebovali sme to. Ďakujem divákom za skvelú atmosféru, boli naozaj fantastickí. Užíval som si to."