Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sociologička: Žena prezidentka je dôkazom, že tradicionalita Slovenska je mýtus. Sme modernou krajinou

Situácia žien sa zlepšuje, hoci ešte pred sebou máme veľa práce.

BRATISLAVA 15. júna - Prezidentské voľby znovu otvorili tému postavenia žien v spoločnosti. Hostkou relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bola sociologička Silvia Porubänová, ktorá odpovedala na to, ako vnímala kampaň, ako sú na tom ženy v pracovnom svete alebo či sa ich situácia nielen v politike zlepšuje.

Zuzana Čaputová sa v marci presvedčivo stala víťazkou prezidentských volieb, hoci tomu predchádzala útočná kampaň voči nej. Ako vysvetľuje sociologička, takéto výpady očakávala a ani ju neprekvapili, výhra Čaputovej však podľa nej signalizuje ďalšiu vec. „Slovensko je krajinou, ktorá je otvorená novému, že je modernou krajinou, že často veľmi účelovo opakovaná tradicionalita je skôr dáky mýtus a realita je iná,“ povedala pre Dobré noviny Silvia Porubänová.

Podľa nej sa zmena deje malými krokmi, ale Slovensko malo predsa len v čomsi výhodu. Zrovnoprávňovanie žien je téma, ktorá v Európskej únii patrila medzi prioritné už dlho. Keďže sme do oficiálnych európskych štruktúr vstupovali v roku 2004 a bolo treba naplniť isté ukazovatele, resp. ukázať, že to s agendami myslíme vážne, k výsledkom sme sa dostali zrýchleným spôsobom a mohli sme sa vyhnúť začiatočníckym chybám, tvrdí.

Zuzana Čaputová vo volebnej centrále po 2. kole prezidentských volieb 30. marca 2019. Foto: TASR/Michal Svítok

Za to, že vo vrcholovej politike je málo žien, podľa Porubänovej môže viacero vecí. Spomína aj to, že ľudia politiku vnímajú ako „špinavú" a je preto ťažšie do nej regrutovať ľudí, ktorých považujeme za slušných, čestných a s veľkým potenciálom. „Bude to čoraz špinavší boj a možno sa ženy necítia dostatočne silné a štítené voči takýmto praktikám,“ vysvetľuje. Ak by sa však zmenil charakter politiky, myslí si, že by sa pootvorili dvere pre viac žien, aj odborníčok.

Porubänová si myslí, že ženy sú vo väčšej miere ochotné vstupovať do politiky a vidno to najmä v komunálnej politike. Narážajú však na akýsi strop. „Aj v politických stranách v najvyšších štruktúrach, ako sú tie sekretariáty až po tú okresnú úroveň, až tú vyššiu, to je doména žien, len tá najvyššia parlamentná úroveň je akoby tam bol ten sklený strop,“ povedala, hoci dnes to podľa nej neplatí až do takej miery.

Ak sa už ženy dostanú do vysokej pozície, a tým nemyslí iba politiku, dochádza k ďalšiemu problému. Ženy si vraj nevytvárajú dostatočné „podporné siete" a nesnažia sa pomáhať ďalším ženám. Problémom je stále aj skĺbenie pracovného života s rodinným a to, že niektoré ženy sú akoby „prepúšťané do komunálnej politiky" - najskôr sa musia postarať o rodinu.

„V tomto nám vlastne ohromne pomohla európska agenda nového otcovstva, nového rodičovstva," hovorí Porubänová. Ak by tú najprirodzenejšiu vec, ktorou je delenie sa o starostlivosť o dieťa už od najútlejšieho veku, podporovali vysokí politici, bolo by to podľa nej prospešné.

Viac o tejto téme sa dozviete v priloženom videorozhovore.