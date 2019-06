Pavol Hirka

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Len dve hodiny týždenne v prírode majú obrovský vplyv na vaše zdravie, dokázali vedci

Podľa výskumníkov aj obyčajné sedenie a užívanie si pokoja je mentálne aj fyzicky prospešné.

Les, ilustračný obrázok — Foto: pixabay.com/valiphotos

LONDÝN 16. júna - Podobné situácie možno poznáte aj vy. Človek je vystresovaný z práce a ani doma nemusí nájsť prostredie vhodné na oddych a vyčistenie si mysle. Napäté časy preto môžu viesť až k zdravotným problémom. Riešenie takýchto situácii pritom môže byť jednoduché.

Ako uvádza portál The Guardian, dvojhodinová dávka prírody za týždeň výrazne podporuje zdravie a duševnú pohodu. Stačí si pritom iba sadnúť kdesi do lesa, parku či na pláž a užívať si pokoj. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vykonali výskumníci na 20-tisícoch ľudí v Anglicku.

Prečítajte si tiež: Škótski lekári svojim pacientom predpisujú namiesto liekov pobyt v prírode

Pýtali sa ich na aktivitu počas predchádzajúceho týždňa. Z tých ľudí, ktorí v prírode strávili málo alebo žiaden čas, až štvrtina uviedla, že ich trápi zlé zdravie a takmer polovica nespokojnosť s jej životom. Na porovnanie - iba sedmina ľudí, ktorí boli v prírode aspoň dve hodiny, trpela zlým zdravím, a iba tretina nebola spokojná so životom.

Nezáležalo pritom na tom, či ľudia strávili dve hodiny v prírode naraz alebo to mali rozdelené na niekoľko návštev, a ani to, či boli v mestskom parku, v lese alebo na pláži. Rozdiely neboli ani medzi tým, či išlo o chudobných alebo bohatých, mladých alebo starých, či ľudí z mesta alebo vidieka, tvrdí Mathew White z University of Exeter Medical School, ktorý výskum viedol.

„Je fascinujúce vidieť toto prepojenie medzi medzi vystavením sa prírode a lepším zdravím a duševnou pohodou," hovorí zas profesorka Helen Stokes-Lampardová. Výskumníci nehľadali dôvod, prečo je to, že človek chodí do prírody, tak prospešné, no podľa Whitea je kľúčom pocit pokoja. „Väčšina ľudí často čelí viacerým tlakom. Takže idete preč, do prírody, panuje tam ticho, je to relaxujúce a poskytuje vám to čas spracovať veci," uzatvára.