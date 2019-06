Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tieto rady môžu zachrániť život: Čo robiť, ak vidíte zabudnuté dieťa v rozhorúčenom aute

Teploty už takmer týždeň presahujú 30-tku. Polícia preto spustila projekt Nezabudni na mňa v aute. Ide najmä o to, aby rodičia z akéhokoľvek dôvodu nenechali svoje dieťa v rozhorúčenom vozidle. Ako pri záchrane života postupovať?

— Foto: Koláž DN/Pixabay, TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA 14. júna - Ak vidíte dieťa v aute, neváhajte a konajte. Okrem toho, že privoláte pomoc urýchlene ho dostaňte z horúceho pekla von. V aute, ktoré je na priamom slnku, je totiž teplota až dvakrát vyššia ako vonku. „Bežné vozidlá dosahujú teploty vo vnútri okolo 60 stupňov počas prehriatia a to je prostredie, ktoré je nezlučiteľné so životom,“ tvrdí veliteľ hasičov Henrich Bartovič.

Vyslobodenie z auta

Pri malom dieťati môže prísť až k poškodeniu mozgu, v horšom prípade k usmrteniu. Na vniknutie do auta použijeme tvrdší predmet. „Neudierame do okna, ale do rohov. Pozor na to, aby nám sklo neuletelo. Otvoríme všetky dvere pre prúdenie vzduchu, vyberieme dieťa a dáme ho do chladného prostredia,“ vysvetľuje Bartovič.

Pri vyslobodzovaní neudierame do stredu okna, ale do jeho rohov. Foto: Noviny.sk/SITA

Kontrola stavu

Hneď, ako dieťa dostaneme von, zisťujeme, či je pri vedomí a v akom stave sa nachádza. Oslovíme ho a mierne s ním môžme zatriasť. Musíme zabezpečiť, aby jeho dýchacie cesty boli uvolnené a dostaneme ho do chládku a budem ho postupne ochladzovať. „Chladíme ho tekutinami, dáme na neho mokré servítky, prípadne ľad pod pažu. Voláme pritom záchranné zložky,“ radí lekár Gustáv Ušiak.

Nepoužívajte studenú vodu, ani ľadové obklady. Telesnú teplotu treba znižovať postupne, aby neprišlo k šoku. Tekutiny podávame pomaly a to tak, že ochladzujeme pery a postupne pridáme malé dúšky.

Ako správne podať prvú pomoc, ak je dieťa v bezvedomí

Pokiaľ dieťa nebude reagovať a zistíme, že je v bezvedomí a po kontrole dýchania, ktoré sa robí asi desať sekundovým počúvaním, pričom dáme uchu k jeho nosu a sledujeme, či sa dvíha hrudník, zisťujem, či dýcha.

Pokiaľ zistíme, že nedýcha, nastupuje oživovanie. Začneme piatimi úvodnými vdychmi, pretože nevieme, či dieťa nemalo niečo v ústach. Počas oživovania by druhý človek mal volať záchranárov a povedať im, čo najviac informácií.

„Hlavne, kde sa nachádzame a čo presne sa stalo. Súbežne, ako volám záchranné čísla, robíme resuscitáciu, ktorá sa robí 30 stlačeniami a dvomi vdýchnutiami. stláčame približne v strede hrudníka,“ vysvetľuje dobrovoľník Slovenského červeného kríža, Richard Čanaky.

Poškodenie auta

Ide o extrémne situácie a aj rozhodnutia. Ide totiž o život. Preto v takýchto situáciách netreba nemyslieť na to či majiteľovi auta pri záchrane dieťaťa poškodíme okno.

„Trestný zákon pozná inštitút krajnej núdze, čo znamená, že ten človek nie je trestne zodpovedný vtedy, keď svojím konaním odvracia určité nebezpečenstvo,“ vraví odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská. Aby sa takéto prípady neopakovali, policajti budú od dnešného dňa, ako aj počas celého leta rozdávať osviežovače vzduchu do auta a samozrejme letáčiky s heslom Nezabudni na mňa v aute. V obehu bude viac ako 30 tisíc kusov.

Viac sa dozviete vo videoreportáži televízie Joj.