Tom Jones už budúci týždeň pozdraví slovenských fanúšikov

Diváci v AXA aréne si spolu so slávnym Walesanom zaspievajú hity Delilah, Green Green Grass Of Home, She's a Lady, It's Not Unusual či Bondovku Thunderball.

Na archívnej snímke spevák Tom Jones. — Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júna (TASR) - Legendárny anglický spevák Tom Jones rozozvučí už vo štvrtok 20. júna slovenskú metropolu. Diváci v AXA aréne si spolu so slávnym Walesanom zaspievajú hity Delilah, Green Green Grass Of Home, She's a Lady, It's Not Unusual či Bondovku Thunderball. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.

V uvedený večer príde na program aj tanec, svoje povestné pohyby priamo na pódiu predvedie Tom Jones. Hity ako It's Not Unusual či Sexbomb určite strhnú do tanca všetky vekové kategórie.

„Veľmi nás tešia ohlasy aj od zástupcov mladšej generácie, ktorí sa na koncert chystajú. Je to dôkaz toho, že Tom Jones je skutočná legenda a oslovil aj mladšie publikum. Jeho spevácky prejav je rovnako úžasný, ako bol v časoch jeho mladosti. Skutočne, a to nielen spevom, vytvára pocit, že popiera zákony času," vyjadrili sa zástupcovia agentúry Vivien, ktorá speváka na Slovensko prináša.

Jeho energiu si televízni diváci mohli vychutnať na diaľku vďaka anglickej verzii The Voice, ktorej posledný ročník bol vysielaný približne v rovnakom čase ako česko-slovenský formát. Počas speváckej súťaže Tom Jones ukázal okrem odborného názoru aj svoje ďalšie prednosti, medzi nimi charizmu, talent a chuť zabávať druhých. Svojimi improvizovanými speváckymi vystúpeniami sa dostal pod kožu širokej verejnosti. Po skončení televíznej talentovej súťaže vyštartoval na turné, pričom koncertnú šnúru začal v Amerike, následne sa presunul do Európy a už o šesť dní príde aj na Slovensko. Na stretnutie so spevákom sa môžu tešiť dvaja fanúšikovia, ktorí si pri osobnom stretnutí budú môcť urobiť aj spoločné foto.

Sir Thomas Jones Woodward má na svojom konte viac ako 100 miliónov predaných hudobných nosičov. V roku 2006 mu kráľovná Alžbeta II. udelila rytiersky titul za výnimočný prínos v oblasti hudby. Tom Jones je držiteľom viacerých hudobných ocenení vrátane Grammy, MTV Video Music Awards či Brit Awards.