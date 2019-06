Pavol Hirka

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mariyka je jediné dieťa, ktoré sa narodilo a vyrástlo v rádioaktívnom Černobyle

Katastrofa, ktorá paralyzovala okolie Černobyľu na dlhú dobu, priniesla aj jeden neuveriteľný príbeh.

Mariyka — Foto: Reprofoto YouTube/Para Los Curiosos

KYJEV 16. júna - Mariyka sa považuje za obyčajné dievča. Má 19 rokov, žije v Kyjeve a usiluje sa zabezpečiť si slušný život. Prečo však o nej píše celý svet? Dievčina, ktorú po rokoch opäť vypátral Sunday Express, je totiž jediným dieťaťom, ktoré sa narodilo v zóne po černobyľskej havárii.

Jej otec Mikhail bol jedným z hasičov, ktorí zasahovali po katastrofe z 26. apríla 1986. Jej rodičia odmietli opustiť svoj domov, keďže úrady im neponúkli žiadne náhradné bývanie. Ako tvrdí jej matka Lydia, pokúšali sa ich preto zastrašiť a vypudiť ich z domu. Tamojšie úrady sa snažili narodenie Mariyky utajiť, keďže tým, že v zakázanej zóne žijú ľudia a ešte splodili dieťa, sa veľmi nechceli chváliť.

Nezodpovedné, tvrdia odborníci

Ako informuje portál Express, Mariyka prežila v okolí Černobyľu osamelé skoré detstvo, keďže do zóny mali minulosti prístup iba ľudia so špeciálnym povolením. Dnes je dievča podľa slov jej matky zdravé, a to aj napriek tomu, že letá trávila plávaním v riekach plných kontaminovaných rýb či pitím mlieka z ožiarených kráv.

Mariyka Foto: Reprofoto YouTube/Para Los Curiosos

Mariyka s rodičmi Foto: Reprofoto YouTube/Para Los Curiosos

O rodinu sa Mikhail staral napríklad aj chytaním spomínaných rýb, ktoré potom pripravoval rodine ako jedlo. Odborníci ale tvrdia, že hoci sa následky života v kontaminovanej oblasti zatiaľ neprejavili, krok vychovávať svoju dcéru v takomto prostredí bol nezodpovedný.

Od siedmich rokov už kvôli škole musela žiť mimo Černobyľu. Dnes sa minulosťou nechce zaoberať a v budúcnosti chce pracovať v zdravotníctve. Na štúdium si zarába prácou v hlavnom meste Ukrajiny. Občas sa však do Černobyľu vracia, aby navštívila svoju 66-ročnú matku, ktorá tam stále žije.

„Naozaj jej je jedno, že je jedinečná tým, že sa narodila v Černobyle," hovorí o Mariyke jeden z jej priateľov a dodáva: „V skutočnosti vedomie, že je jediné dieťa, ktoré sa tam narodilo po výbuchu a ktoré tam aj vyrástlo, je pre ňu celkom bolestivé."