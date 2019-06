TASR

Platforma Visa B2B Connect spustená celosvetovo

Prvá cezhraničná platobná sieť pre B2B, ktorá zjednodušuje platby a poskytuje bohatý súbor dát a údajov pre finančné inštitúcie a ich firemných klientov.

Platforma Visa B2B Connect spustená celosvetovo — Foto: VISA

Bratislava 14. júna (OTS) - Spoločnosť Visa Inc. (NYSE:V) spustila komerčnú prevádzku platformy Visa B2B Connect, ktorá umožní finančným inštitúciám uskutočniť celosvetovo rýchle a bezpečné spracovanie firemných cezhraničných platieb vysokej hodnoty. Visa B2B Connect bude spustená na 30 rôznych obchodných trhoch, pričom do konca roka 2019 by sa mala rozšíriť na viac ako 90 trhov.

„Spustenie platformy Visa B2B Connect je dôležitým míľnikom v odvetví, ktorý urýchli vývoj toho, akým spôsobom sa globálne platby pri spracovaní pohybujú," povedal Kevin Phalen, senior viceprezident a šéf Visa Business Solutions. „Vytvorenie riešenia, ktoré zefektívňuje priame transakcie medzi bankami, nám pomáha eliminovať slabé miesta v odvetví. S Visa B2B Connect sú platby rýchlejšie a jednoduchšie. Tým posilňujeme transparentnosť a konzistenciu dát."

Visa B2B Connect umožňuje priame transakcie medzi pôvodnou bankou a bankou príjemcu, a tak firmám šetrí čas a nepríjemnosti spojené s cezhraničnými transakciami. Jedinečná digitálna identita siete prevádza citlivé firemné informácie, ako sú bankové detaily a čísla účtov, na tokeny. Informácie sú tak nahradené špeciálnym identifikátorom, prostredníctvom ktorého je možné zrealizovať transakciu v rámci siete. Digitálna identita platformy Visa B2B Connect mení spôsob odovzdávania informácií pri cezhraničných transakciách v segmente B2B.

„Je úžasné vidieť výsledky tvrdej práce všetkých tímov, ktoré spolupracovali na komerčnom spustení Visa B2B Connect. Commerce Bank mala tú možnosť zúčastniť sa na pilotnom programe a teší nás, keď môžeme sledovať, ako toto inovatívne riešenie zmení spôsob realizácie cezhraničných platieb, a zároveň zvýši rýchlosť a transparentnosť pre podniky na celom svete,“ vyjadril sa Brian Gordon, senior viceprezident pre Medzinárodné platby a obchod v Commerce Bank.

„Zo spustenia Visa B2B Connect máme ako pilotní účastníci veľkú radosť. Tento moderný spôsob cezhraničných B2B platieb prináša významnú pridanú hodnotu pre našich firemných klientov. Rýchlosť, bezpečnosť a kontrola transakcií, vrátane nižších rizík protistrany, sú jadrom úspechu spolupráce s medzinárodnými partnermi,“ povedal Alessandro Seralvo, riaditeľ Cornèrcard a výkonný viceprezident Cornèr Bank.

Partneri, vrátane spoločností Bottomline, FIS a IBM, sú neoddeliteľnou súčasťou budúceho vývoja Visa B2B Connect. Spoločnosti Bottomline a FIS sprístupnia platformu Visa B2B Connect svojim klientom v oblasti bankovníctva. Visa B2B Connect spolu s ďalšími kľúčovými aktívami spoločnosti Visa využíva open-sourcový aplikačný rámec Hyperledger Fabric od Linux Foundation, a to v rámci spolupráce so spoločnosťou IBM. Celý proces je zdokonalený natoľko, že uľahčuje finančné transakcie v rámci jednej oprávnenej siete.

„Zo spolupráce so spoločnosťou Visa sme v Bottomline nadšení. Firmy vďaka tomu získajú ľahší prístup k inovatívnym riešeniam pre rýchlejšiu realizáciu cezhraničných platieb,“ povedal Rob Eberle, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Bottomline. „To, že môžeme našim spoločným klientom z oblasti finančných inštitúcií celosvetovo sprístupniť Visa B2B Connect, pomôže týmto bankám naďalej poskytovať diferencované platobné možnosti pre ich firemných zákazníkov.“

„Kľúčovým princípom globálnej stratégie spoločnosti FIS je umožniť modernizáciu pre finančné inštitúcie naprieč všetkými platobnými systémami. Teší nás, že ako jeden z prvých partnerov spoločnosti Visa môžeme našim spoločným klientom sprístupniť Visa B2B Connect,“ vyjadrila sa Raja Gopalakrishnan, medzinárodná riaditeľka oddelenia Bankovníctva a platieb spoločnosti FIS.

„Počas prípravy Visa B2B Connect sme prepojili silné stránky svetového lídra elektronických platieb so skúsenosťami firmy IBM v oblasti podpory technológie distribuovaných záznamov (DLT, distributed ledger technology). Ide tak o jedinečný príklad toho, ako možno s pomocou blockchainovej architektúry transformovať hodnotové reťazce B2B. Tá totiž uľahčuje bezpečnosť a transparentnosť transakcií na celom svete," povedala Mária Wiecková, generálna riaditeľka IBM Blockchain.

„Vďaka Visa B2B Connect môžeme využívať súčasné aktíva spoločnosti Visa spolu s našimi odbornými znalosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov i platformy samotnej. Tieto aktíva potom prepojíme s novými prvkami technológie distribuovaných záznamov, aby sme vyhoveli osobitným potrebám tohto odvetvia,“ povedal Sam Hamilton, senior viceprezident Vývoja dátových produktov v spoločnosti Visa. „Tieto vrstvy tvoria základ pre službu s potenciálom transformovať cezhraničné platby.“

Viac informácií o platforme Visa B2B Connect nájdete na webovej stránke www.visa.com/visab2bconnect alebo kontaktujte priamo tím prostredníctvom e-mailu: VisaB2BConnect@visa.com.